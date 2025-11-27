Рейтинг@Mail.ru
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2025
23:07 27.11.2025
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2025
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова
Главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее заявлений про то, что Россия за последние 100 лет напала на большое количество стран,... РИА Новости, 27.11.2025
в мире, россия, кайя каллас, мария захарова
В мире, Россия, Кайя Каллас, Мария Захарова
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова

Захарова попросила вызвать Каллас санитаров из-за ее слов про нападения России

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее заявлений про то, что Россия за последние 100 лет напала на большое количество стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза. При этом, по ее словам, ни одна из этих стран не нападала на Россию.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Каллас сделала странное заявление из-за ситуации на фронте
Вчера, 09:15
"Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США (Марко - ред.) Рубио с ней встречаться — это небезопасно", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она предложила "врунгильде" Каллас рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства хотя бы за последние 100 лет.
"Или ей для этого и суток не хватит?" - задала риторический вопрос представитель российского МИД.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Ждет судный день". На Западе пригрозили Каллас после слов о России
Вчера, 16:43
 
В миреРоссияКайя КалласМария Захарова
 
 
