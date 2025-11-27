https://ria.ru/20251127/yazyk-2058205323.html
Малышев сообщил о работе Минпросвещения по продвижению русского языка
Малышев сообщил о работе Минпросвещения по продвижению русского языка - РИА Новости, 27.11.2025
Малышев сообщил о работе Минпросвещения по продвижению русского языка
Минпросвещения РФ ведет активную работу по продвижению русского языка в других странах, сообщил РИА Новости директор Центра международного сотрудничества... РИА Новости, 27.11.2025
россия
кндр (северная корея)
сергей малышев
в мире
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
кндр (северная корея)
Малышев сообщил о работе Минпросвещения по продвижению русского языка
Малышев: Минпросвещения ведет работу по продвижению русского языка в мире