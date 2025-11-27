Рейтинг@Mail.ru
22:16 27.11.2025
Малышев сообщил о работе Минпросвещения по продвижению русского языка
россия
кндр (северная корея)
сергей малышев
в мире
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия, кндр (северная корея), сергей малышев, в мире, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Малышев, В мире, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ ведет активную работу по продвижению русского языка в других странах, сообщил РИА Новости директор Центра международного сотрудничества министерства Сергей Малышев.
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который возглавляет межправительственную комиссию РФ и КНДР с российской стороны, сообщил, что русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР.
"Минпросвещения России ведёт активную работу по продвижению русского языка в других странах. Отрадно, что все больше людей в мире хотят изучать русский язык. Родителей интересуют возможности, которые он в будущем предоставит их детям", - сказал Малышев.
Он добавил, что основная миссия Центра международного сотрудничества – вовлечь национальные педагогические сообщества в российскую образовательную орбиту и воспитать за рубежом новое поколение профессионалов, которые знают русский язык, понимают российскую культуру и готовы к взаимодействию с Россией.
По словам Малышева, перспективы сотрудничества в направлении русскоязычного образования обсуждались с делегацией КНДР в рамках III Международного форума министров образования "Формируя будущее" в Казани в июне 2025 года.
РоссияКНДР (Северная Корея)Сергей МалышевВ миреМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
