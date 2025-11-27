Малышев сообщил о работе Минпросвещения по продвижению русского языка

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ ведет активную работу по продвижению русского языка в других странах, сообщил РИА Новости директор Центра международного сотрудничества министерства Сергей Малышев.

Он добавил, что основная миссия Центра международного сотрудничества – вовлечь национальные педагогические сообщества в российскую образовательную орбиту и воспитать за рубежом новое поколение профессионалов, которые знают русский язык, понимают российскую культуру и готовы к взаимодействию с Россией.