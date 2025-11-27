https://ria.ru/20251127/yazyk-2058167023.html
Россия уважает решения Киргизии о статусе русского языка, заявил Путин
Россия с большим уважением относится к решениям Киргизии о закреплении русского языка в статусе официального, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:52:00+03:00
в мире
киргизия
россия
владимир путин
нтв (телеканал)
