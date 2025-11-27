Более 18,5 млн рублей выплатили подмосковным семьям участников СВО на детей

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 1,5 тысячи детей-школьников участников СВО получили выплату на общую сумму 18,5 миллиона рублей с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Так, в декабре прошлого года была введена дополнительная ежегодная мера социальной поддержки для семей погибших участников СВО на каждого школьника. Она составляет 10 тысяч рублей, а также 7 тысяч рублей в случае, если школьник из многодетной семьи и ранее получил выплату 3 тысячи рублей.

"С начала года выплату получили более 1,5 тысячи детей наших бойцов на общую сумму 18,5 миллиона рублей. Она назначается автоматически, и подавать заявления не требуется. Эта практика зарекомендовала себя среди многодетных семей, которые получают выплаты на школьников в проактивном режиме на протяжении нескольких лет", — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.