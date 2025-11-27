Рейтинг@Mail.ru
Более 18,5 млн рублей выплатили подмосковным семьям участников СВО на детей
Новости Подмосковья
 
12:42 27.11.2025
Более 18,5 млн рублей выплатили подмосковным семьям участников СВО на детей
Более 18,5 млн рублей выплатили подмосковным семьям участников СВО на детей

Выплаты на детей участников СВО составили более 18,5 млн рублей в Подмосковье

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 1,5 тысячи детей-школьников участников СВО получили выплату на общую сумму 18,5 миллиона рублей с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Так, в декабре прошлого года была введена дополнительная ежегодная мера социальной поддержки для семей погибших участников СВО на каждого школьника. Она составляет 10 тысяч рублей, а также 7 тысяч рублей в случае, если школьник из многодетной семьи и ранее получил выплату 3 тысячи рублей.
"С начала года выплату получили более 1,5 тысячи детей наших бойцов на общую сумму 18,5 миллиона рублей. Она назначается автоматически, и подавать заявления не требуется. Эта практика зарекомендовала себя среди многодетных семей, которые получают выплаты на школьников в проактивном режиме на протяжении нескольких лет", — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Важным условием для получения выплаты является регистрация семьи в Подмосковье и обучение ребенка в муниципальной или государственной школе региона.
