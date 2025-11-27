https://ria.ru/20251127/vyplaty-2057989808.html
Более 18,5 млн рублей выплатили подмосковным семьям участников СВО на детей
Более 18,5 млн рублей выплатили подмосковным семьям участников СВО на детей - РИА Новости, 27.11.2025
Более 18,5 млн рублей выплатили подмосковным семьям участников СВО на детей
Более 1,5 тысячи детей-школьников участников СВО получили выплату на общую сумму 18,5 миллиона рублей с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:42:00+03:00
2025-11-27T12:42:00+03:00
2025-11-27T12:42:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_cdf13106122cf9d1c2d72b8d8e178b79.jpg
https://ria.ru/20251127/onkoskrining-2057986170.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_626dc72f830696e4ef5a06611af55796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Более 18,5 млн рублей выплатили подмосковным семьям участников СВО на детей
Выплаты на детей участников СВО составили более 18,5 млн рублей в Подмосковье
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 1,5 тысячи детей-школьников участников СВО получили выплату на общую сумму 18,5 миллиона рублей с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Так, в декабре прошлого года была введена дополнительная ежегодная мера социальной поддержки для семей погибших участников СВО на каждого школьника. Она составляет 10 тысяч рублей, а также 7 тысяч рублей в случае, если школьник из многодетной семьи и ранее получил выплату 3 тысячи рублей.
"С начала года выплату получили более 1,5 тысячи детей наших бойцов на общую сумму 18,5 миллиона рублей. Она назначается автоматически, и подавать заявления не требуется. Эта практика зарекомендовала себя среди многодетных семей, которые получают выплаты на школьников в проактивном режиме на протяжении нескольких лет", — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Важным условием для получения выплаты является регистрация семьи в Подмосковье и обучение ребенка в муниципальной или государственной школе региона.