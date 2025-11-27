Рейтинг@Mail.ru
ВТБ выяснил, когда клиенты выбирают оплату по QR-коду - РИА Новости, 27.11.2025
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:59 27.11.2025 (обновлено: 17:38 27.11.2025)
ВТБ выяснил, когда клиенты выбирают оплату по QR-коду
ВТБ: клиенты оплачивают по QR-коду в супермаркетах и магазинах одежды

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВТБ проанализировал платежи клиентов и определил ключевые сферы, где они чаще всего используют QR-коды для оплаты товаров и услуг, самыми распространенными стали супермаркеты и магазины одежды и обуви, сообщила пресс-служба банка.
По данным банка, половина всех платежей, совершенных по QR-коду, приходится на топ-5 сегментов. Наиболее востребованы они в супермаркетах и сфере развлечений (17% всех оплат). Каждая десятая транзакция совершается в категории "одежда и обувь", более 5% – при заказе туристических услуг.
"В этом году мы фиксируем рост QR-операций более чем в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Это значит, что меняются привычки потребителей. Россияне все чаще выбирают QR, потому что это удобно, просто и безопасно — не нужно носить с собой карту, достаточно смартфона с банковским приложением. В 2026 году рост продолжится благодаря законодательному внедрению универсального QR-стандарта НСПК. Мы наблюдаем не просто смену платежных предпочтений, а системную трансформацию платежной культуры в стране", – рассказал в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации потребкредитов
