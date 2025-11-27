Встреча Путина с членами СПЧ состоится до Нового года, сообщил Песков

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) точно состоится до Нового года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.