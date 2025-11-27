https://ria.ru/20251127/vstrecha-2058014290.html
Встреча Путина с членами СПЧ состоится до Нового года, сообщил Песков
Встреча президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) точно состоится до Нового года, РИА Новости, 27.11.2025
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: встреча Путина и членов СПЧ состоится до Нового года