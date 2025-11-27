https://ria.ru/20251127/voyna-2058191739.html
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией - РИА Новости, 27.11.2025
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией
Война с Россией стала вопросом сохранения политической жизни для лидеров ЕС, пишет издание Steigan. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:17:00+03:00
2025-11-27T20:17:00+03:00
2025-11-27T22:56:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251127/signal-2058180707.html
https://ria.ru/20251127/drony-2058174565.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, украина, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Украина, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией
Steigan: война с Россией стала вопросом политического выживания для лидеров ЕС