Рейтинг@Mail.ru
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 27.11.2025 (обновлено: 22:56 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/voyna-2058191739.html
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией - РИА Новости, 27.11.2025
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией
Война с Россией стала вопросом сохранения политической жизни для лидеров ЕС, пишет издание Steigan. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T20:17:00+03:00
2025-11-27T22:56:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251127/signal-2058180707.html
https://ria.ru/20251127/drony-2058174565.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Украина, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией

Steigan: война с Россией стала вопросом политического выживания для лидеров ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Война с Россией стала вопросом сохранения политической жизни для лидеров ЕС, пишет издание Steigan.
"Все больше создается впечатление, что "лидеры" Европы — Стармер, Макрон, Мерц и фон дер Ляйен — осознают, что им необходимо продолжать войну с Россией ради собственного политического выживания", — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Ключевой сигнал". В Раде сделали заявление после выступления Путина
Вчера, 19:25
Автор статьи также отметил, что реальность конфликта на Украине заключается в том, что Россию намеренно и систематически заманивали в ловушку, чтобы начать военную операцию.
Москва в последние годы заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российская сторона не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Вчера, 19:06
 
В миреРоссияМоскваУкраинаЕвросоюзНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала