Суд в Воронеже рассмотрит новый эпизод по делу американца Гилмана
14:49 27.11.2025
Суд в Воронеже рассмотрит новый эпизод по делу американца Гилмана
Центральный районный суд Воронежа рассмотрит новый эпизод по делу американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на сотрудников ФСИН, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2025
происшествия
воронеж
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
воронежский областной суд
воронеж
россия
происшествия, воронеж, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), воронежский областной суд
Происшествия, Воронеж, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Воронежский областной суд
Гражданин США Роберт Гилман, в отношении которого возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, на заседании в Центральном районном суде Воронежа
Гражданин США Роберт Гилман, в отношении которого возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, на заседании в Центральном районном суде Воронежа. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа рассмотрит новый эпизод по делу американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на сотрудников ФСИН, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Бражникова.
"Новый эпизод, всё то же самое (ударил сотрудника ФСИН), та же статья. Это уже какое-то время прошло, следствие уже прошло, вот дело в суд пришло. Наверное, месяца два назад", - рассказала адвокат.
Сейчас Центральный районный суд рассматривает предыдущий эпизод по делу Гилмана. Заседание не состоялось в связи с тем, что подсудимого не доставил конвой, сказала адвокат. Следующее заседание назначено на 3 декабря.
Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле ужесточил наказание до 8 лет и месяца в колонии строгого режима.
Новое дело касается двух эпизодов применения насилия Гилманом в отношении сотрудника ФСИН. Американец обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение неопасного для жизни или здоровья насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей).
Гражданин США Роберт Гилман - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Осужденный в Воронеже американец рассказал, почему ударил следователя
10 октября, 03:54
 
Происшествия
 
 
