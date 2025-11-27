Суд в Воронеже рассмотрит новый эпизод по делу американца Гилмана

ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа рассмотрит новый эпизод по делу американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на сотрудников ФСИН, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Бражникова.
"Новый эпизод, всё то же самое (ударил сотрудника ФСИН), та же статья. Это уже какое-то время прошло, следствие уже прошло, вот дело в суд пришло. Наверное, месяца два назад", - рассказала адвокат.
Сейчас Центральный районный суд рассматривает предыдущий эпизод по делу Гилмана. Заседание не состоялось в связи с тем, что подсудимого не доставил конвой, сказала адвокат. Следующее заседание назначено на 3 декабря.
Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле ужесточил наказание до 8 лет и месяца в колонии строгого режима.
Новое дело касается двух эпизодов применения насилия Гилманом в отношении сотрудника ФСИН. Американец обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение неопасного для жизни или здоровья насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей).