Новые власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ населения к соцсетям, пишут СМИ

Улица Бисау в день государственного переворота

Улица Бисау в день государственного переворота

© Getty Images / Anadolu/AA Video Улица Бисау в день государственного переворота

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Военные власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям TikTok и Facebook*, пишет местная газета Военные власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям TikTok и Facebook*, пишет местная газета Democrata

"Высшее военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка поручило телекоммуникационным компаниям, работающим в стране, временно приостановить доступ к определенным цифровым платформам, в частности Facebook *, TikTok YouTube , на всей территории страны", — говорится в публикации.

По словам источника издания, такая мера вводится для профилактики распространения сведений, способных спровоцировать насилие и дезинформацию.

Накануне действующий президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало сообщил, что его арестовали в рабочем кабинете в президентском дворце, а в стране произошел госпереворот. Одновременно были арестованы начальник Генштаба генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Ботче Канде. Группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", заявила, что полностью контролирует республику.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. И Умаро Сиссоку Эмбало, и его соперник Фернанду Диаш объявили себя победителями. Официальные итоги выборов должны были огласить 27 ноября.