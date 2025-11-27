Рейтинг@Mail.ru
Новые власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ населения к соцсетям, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 27.11.2025 (обновлено: 12:46 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/vlasti-2057921299.html
Новые власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ населения к соцсетям, пишут СМИ
Новые власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ населения к соцсетям, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Новые власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ населения к соцсетям, пишут СМИ
Военные власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям TikTok и Facebook*, пишет местная газета Democrata. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:01:00+03:00
2025-11-27T12:46:00+03:00
в мире
гвинея-бисау
россия
умаро сиссоко эмбало
youtube
facebook
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057946297_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_e42d8d872ca85365b0f1c14fedf24eef.jpg
https://ria.ru/20251127/ekovas-2057880338.html
https://ria.ru/20251126/bisau-2057855218.html
гвинея-бисау
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057946297_350:0:2510:1620_1920x0_80_0_0_841d2ba64eceb1ebf18f384d9526905b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гвинея-бисау, россия, умаро сиссоко эмбало, youtube, facebook, tiktok
В мире, Гвинея-Бисау, Россия, Умаро Сиссоко Эмбало, YouTube, Facebook, TikTok
Новые власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ населения к соцсетям, пишут СМИ

Democrata: в Гвинее-Бисау ограничили доступ к YouTube, TikTok и Facebook

© Getty Images / Anadolu/AA VideoУлица Бисау в день государственного переворота
Улица Бисау в день государственного переворота - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Anadolu/AA Video
Улица Бисау в день государственного переворота
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Военные власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям TikTok и Facebook*, пишет местная газета Democrata.
"Высшее военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка поручило телекоммуникационным компаниям, работающим в стране, временно приостановить доступ к определенным цифровым платформам, в частности Facebook*, TikTok и YouTube, на всей территории страны", — говорится в публикации.
Автомобили едут по улице Бисау, Гвинея-Бисау - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В ЭКОВАС выразили обеспокоенность ситуацией в Гвинее-Бисау
Вчера, 03:55
По словам источника издания, такая мера вводится для профилактики распространения сведений, способных спровоцировать насилие и дезинформацию.
Накануне действующий президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало сообщил, что его арестовали в рабочем кабинете в президентском дворце, а в стране произошел госпереворот. Одновременно были арестованы начальник Генштаба генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Ботче Канде. Группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", заявила, что полностью контролирует республику.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. И Умаро Сиссоку Эмбало, и его соперник Фернанду Диаш объявили себя победителями. Официальные итоги выборов должны были огласить 27 ноября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт
26 ноября, 23:29
 
В миреГвинея-БисауРоссияУмаро Сиссоко ЭмбалоYouTubeFacebookTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала