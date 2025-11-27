Новые власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ населения к соцсетям, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Военные власти Гвинеи-Бисау ограничили доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям TikTok и Facebook*, пишет местная газета Democrata.
"Высшее военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка поручило телекоммуникационным компаниям, работающим в стране, временно приостановить доступ к определенным цифровым платформам, в частности Facebook*, TikTok и YouTube, на всей территории страны", — говорится в публикации.
По словам источника издания, такая мера вводится для профилактики распространения сведений, способных спровоцировать насилие и дезинформацию.
Накануне действующий президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало сообщил, что его арестовали в рабочем кабинете в президентском дворце, а в стране произошел госпереворот. Одновременно были арестованы начальник Генштаба генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Ботче Канде. Группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", заявила, что полностью контролирует республику.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. И Умаро Сиссоку Эмбало, и его соперник Фернанду Диаш объявили себя победителями. Официальные итоги выборов должны были огласить 27 ноября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.