Владимиров: бюджет Ставрополья на 2026 год обеспечит решение основных задач

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бюджет Ставропольского края на 2026 год, который был разработан правительством региона и утвержден на заседании Думы края, позволит обеспечить для Ставрополья решение основных задач, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Несмотря на то, что бюджет края был сформирован с учетом жесткой ограниченности в ресурсах, наша совместная работа в правительстве края, в думских комитетах помогла сверстать выверенный финансовый документ. Он позволит обеспечить для Ставрополья решение основных задач и наши приоритеты: поддержку участников специальной военной операции, выплату зарплат и социальных пособий. Благодаря поддержке правительства России, продолжим развитие социальной и коммунальной инфраструктуры", – приводит пресс-служба правительства региона слова Владимирова.

Он добавил, что ответственным за выполнение проектов необходимо до начала следующего года выверить все планы реализации, чтобы выполнить работы качественно и в срок.

По данным пресс-службы, объем расходов региональной казны на 2026 год составит почти 222 миллиарда рублей. За четыре года он вырос на треть. Как и в прошлые годы, краевой бюджет сохранил четкую социальную направленность. С января будут проиндексированы социальные выплаты и заработная плата работникам бюджетной сферы. Индексация пройдет в два этапа: с 1 января 2026 года на 10% и с 1 июля 2026 года на 10%.

Кроме того, в приоритетном порядке продолжится поддержка участников СВО и членов их семей. На эти цели будет направлено почти 7 миллиардов рублей. Продолжится модернизация важнейших социальных сфер, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов – здравоохранения и образования. Совокупный объем их финансирования на 2026 год превысит 71 миллиард рублей. Средства будут направлены на ремонт школ, детсадов, больниц, поликлиник и ФАПов, закупку современного оборудования и транспорта для медиков, бесплатные лекарства для льготников.

Почти 13 миллиардов рублей будет направлено на улучшение водоснабжения жителей края. На эти средства будет произведено строительство и реконструкция объектов водоснабжения в Андроповском, Арзгирском, Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Изобильненском, Красногвардейском, Кочубеевском, Нефтекумском, Новоселицком, Предгорном, Туркменском и Шпаковском районах края, а также в Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод. Один из крупнейших проектов, который будет начат в 2027 году, – увеличение в 1,5 раза мощности водозабора на Сенгилеевском водохранилище. Его выполнение обеспечит качественное водоснабжение территории с общим населением около 1 миллиона человек.

Как отметили в пресс-службе, также продолжится поэтапное обновление дорожной сети. Объем краевого дорожного фонда составит 21,8 миллиарда рублей. Треть этих средств будет направлена на местные дороги.