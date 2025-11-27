Владимиров: бюджет Ставрополья на 2026 год обеспечит решение основных задач

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бюджет Ставропольского края на 2026 год, который был разработан правительством региона и утвержден на заседании Думы края, позволит обеспечить для Ставрополья решение основных задач, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Несмотря на то, что бюджет края был сформирован с учетом жесткой ограниченности в ресурсах, наша совместная работа в правительстве края, в думских комитетах помогла сверстать выверенный финансовый документ. Он позволит обеспечить для Ставрополья решение основных задач и наши приоритеты: поддержку участников специальной военной операции, выплату зарплат и социальных пособий. Благодаря поддержке правительства России, продолжим развитие социальной и коммунальной инфраструктуры", – приводит пресс-служба правительства региона слова Владимирова.
Он добавил, что ответственным за выполнение проектов необходимо до начала следующего года выверить все планы реализации, чтобы выполнить работы качественно и в срок.
По данным пресс-службы, объем расходов региональной казны на 2026 год составит почти 222 миллиарда рублей. За четыре года он вырос на треть. Как и в прошлые годы, краевой бюджет сохранил четкую социальную направленность. С января будут проиндексированы социальные выплаты и заработная плата работникам бюджетной сферы. Индексация пройдет в два этапа: с 1 января 2026 года на 10% и с 1 июля 2026 года на 10%.
Кроме того, в приоритетном порядке продолжится поддержка участников СВО и членов их семей. На эти цели будет направлено почти 7 миллиардов рублей. Продолжится модернизация важнейших социальных сфер, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов – здравоохранения и образования. Совокупный объем их финансирования на 2026 год превысит 71 миллиард рублей. Средства будут направлены на ремонт школ, детсадов, больниц, поликлиник и ФАПов, закупку современного оборудования и транспорта для медиков, бесплатные лекарства для льготников.
Почти 13 миллиардов рублей будет направлено на улучшение водоснабжения жителей края. На эти средства будет произведено строительство и реконструкция объектов водоснабжения в Андроповском, Арзгирском, Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Изобильненском, Красногвардейском, Кочубеевском, Нефтекумском, Новоселицком, Предгорном, Туркменском и Шпаковском районах края, а также в Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод. Один из крупнейших проектов, который будет начат в 2027 году, – увеличение в 1,5 раза мощности водозабора на Сенгилеевском водохранилище. Его выполнение обеспечит качественное водоснабжение территории с общим населением около 1 миллиона человек.
Как отметили в пресс-службе, также продолжится поэтапное обновление дорожной сети. Объем краевого дорожного фонда составит 21,8 миллиарда рублей. Треть этих средств будет направлена на местные дороги.
Продолжится работа по реализации 11 национальных проектов. Объем средств на их финансирование в будущем году составит 27 миллиардов рублей.