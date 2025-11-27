Рейтинг@Mail.ru
Владимиров: бюджет Ставрополья на 2026 год обеспечит решение основных задач - РИА Новости, 27.11.2025
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
15:08 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/vladimirov-2058053203.html
Владимиров: бюджет Ставрополья на 2026 год обеспечит решение основных задач
Владимиров: бюджет Ставрополья на 2026 год обеспечит решение основных задач - РИА Новости, 27.11.2025
Владимиров: бюджет Ставрополья на 2026 год обеспечит решение основных задач
Бюджет Ставропольского края на 2026 год, который был разработан правительством региона и утвержден на заседании Думы края, позволит обеспечить для Ставрополья... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:08:00+03:00
2025-11-27T15:08:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
россия
шпаковский район
владимир владимиров
ставропольский край
россия
шпаковский район
ставропольский край, россия, шпаковский район, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Шпаковский район, Владимир Владимиров
Владимиров: бюджет Ставрополья на 2026 год обеспечит решение основных задач

Владимиров: бюджет Ставропольского края на 2026 г позволит решить главные задачи

© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бюджет Ставропольского края на 2026 год, который был разработан правительством региона и утвержден на заседании Думы края, позволит обеспечить для Ставрополья решение основных задач, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Несмотря на то, что бюджет края был сформирован с учетом жесткой ограниченности в ресурсах, наша совместная работа в правительстве края, в думских комитетах помогла сверстать выверенный финансовый документ. Он позволит обеспечить для Ставрополья решение основных задач и наши приоритеты: поддержку участников специальной военной операции, выплату зарплат и социальных пособий. Благодаря поддержке правительства России, продолжим развитие социальной и коммунальной инфраструктуры", – приводит пресс-служба правительства региона слова Владимирова.
Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил увеличить квоты для отдыха детей
19 ноября, 15:56
Он добавил, что ответственным за выполнение проектов необходимо до начала следующего года выверить все планы реализации, чтобы выполнить работы качественно и в срок.
По данным пресс-службы, объем расходов региональной казны на 2026 год составит почти 222 миллиарда рублей. За четыре года он вырос на треть. Как и в прошлые годы, краевой бюджет сохранил четкую социальную направленность. С января будут проиндексированы социальные выплаты и заработная плата работникам бюджетной сферы. Индексация пройдет в два этапа: с 1 января 2026 года на 10% и с 1 июля 2026 года на 10%.
Кроме того, в приоритетном порядке продолжится поддержка участников СВО и членов их семей. На эти цели будет направлено почти 7 миллиардов рублей. Продолжится модернизация важнейших социальных сфер, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов – здравоохранения и образования. Совокупный объем их финансирования на 2026 год превысит 71 миллиард рублей. Средства будут направлены на ремонт школ, детсадов, больниц, поликлиник и ФАПов, закупку современного оборудования и транспорта для медиков, бесплатные лекарства для льготников.
Почти 13 миллиардов рублей будет направлено на улучшение водоснабжения жителей края. На эти средства будет произведено строительство и реконструкция объектов водоснабжения в Андроповском, Арзгирском, Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Изобильненском, Красногвардейском, Кочубеевском, Нефтекумском, Новоселицком, Предгорном, Туркменском и Шпаковском районах края, а также в Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод. Один из крупнейших проектов, который будет начат в 2027 году, – увеличение в 1,5 раза мощности водозабора на Сенгилеевском водохранилище. Его выполнение обеспечит качественное водоснабжение территории с общим населением около 1 миллиона человек.
Как отметили в пресс-службе, также продолжится поэтапное обновление дорожной сети. Объем краевого дорожного фонда составит 21,8 миллиарда рублей. Треть этих средств будет направлена на местные дороги.
Продолжится работа по реализации 11 национальных проектов. Объем средств на их финансирование в будущем году составит 27 миллиардов рублей.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Губернатор Владимиров: дети участников СВО будут на новогодних елках
20 ноября, 21:10
 
Ставропольский крайСтавропольский крайРоссияШпаковский районВладимир Владимиров
 
 
