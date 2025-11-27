Рейтинг@Mail.ru
ВККС прекратила отставку судьи Чернова из Краснодара
15:59 27.11.2025
ВККС прекратила отставку судьи Чернова из Краснодара
ВККС прекратила отставку судьи Чернова из Краснодара - РИА Новости, 27.11.2025
ВККС прекратила отставку судьи Чернова из Краснодара
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, нарушавшего... РИА Новости, 27.11.2025
московская область (подмосковье), кипр, россия, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Московская область (Подмосковье), Кипр, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
ВККС прекратила отставку судьи Чернова из Краснодара

ВККС прекратила отставку экс-главы Краснодарского краевого суда Чернова

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, нарушавшего антикоррупционные запреты, передает корреспондент РИА Новости.
"Высшая квалификационная коллегия судей решила прекратить отставку… Решение принято единогласно", - сказал глава коллегии Николай Тимошин.
В ходе заседания адвокат просил не прекращать отставку Чернова, которого в зале не было – как ранее сообщал РИА Новости источник, он находится на Кипре и возвращаться не планирует.
Его представитель предоставил медицинские документы, свидетельствующие о наличии у Чернова инвалидности в связи с тяжелым заболеванием. Адвокат уточнил, что судья проходит длительный период реабилитации.
На заседании были упомянуты решения судов, в том числе Красногорского городского суда Московской области, по которым по иску Генпрокуратуры было изъято имущество Чернова и близких ему лиц.
Согласно законодательству, отставка судьи прекращается, например, при выявлении нарушений, несоблюдении запретов и поведения, порочащего авторитет судебной власти.
В ходе рассмотрения дела о конфискации имущества бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова прокуратура заявляла, что он оказывал покровительство Чернову, который в свою очередь способствовал назначению Момотова на должность верховного судьи без опыта работы в правоохранительных органах и судебной системе. По данным прокуратуры, в дальнейшем Чернов имел "некую протекцию от Верховного суда через Момотова".
Красногорский суд Московской области ранее обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его семье, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 годах, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты, использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность, занимаясь коммерческой деятельностью, и привлек родственников и доверенных лиц, чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимости, которые вовлек в коммерческий оборот.
