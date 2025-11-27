Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовала первая Международная неделя видеоигр
27.11.2025
В Москве стартовала первая Международная неделя видеоигр
В Москве стартовала первая Международная неделя видеоигр - РИА Новости, 27.11.2025
В Москве стартовала первая Международная неделя видеоигр
Первая Московская международная неделя видеоигр стартовала в четверг, в рамках мероприятия пройдут деловые сессии, игровая выставка, образовательная и городская РИА Новости, 27.11.2025
В Москве стартовала первая Международная неделя видеоигр

Международная неделя видеоигр начала работу в Москве

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Первая Московская международная неделя видеоигр стартовала в четверг, в рамках мероприятия пройдут деловые сессии, игровая выставка, образовательная и городская программа, турниры, интерактивы, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
С сегодняшнего дня жители и гости столицы смогут принять участие в лекциях, мастер-классах и тематических мероприятиях в образовательных учреждениях, специальных показах в кинотеатрах, а также турниры киберспортивных клубах. К последним присоединятся 83 региона России.
Молодой человек играет в компьютер - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Сколково" представит программу поддержки разработчиков на неделе видеоигр
Вчера, 11:14
С 28 ноября жителям и гостям столицы будут доступны активности на площадках в Сколково. Среди них шоу турнир по игре NBA2K "Moscow Game Hub Basket Cup" с участием профессиональных игроков, участников турниров Media Basket. Также на площадке пройдет финал отборочных игр на чемпионат мира по игре Point Blank. Сильнейшие команды поборются за возможность представлять страну на PBIC26.
Участники мероприятия смогут встретиться с чемпионом мира по CS Михаилом Dosia Столяровым. Площадку также посетят популярные стримеры WELOVEGAMES (Денис Коробков) и Hard Play (Алексей Баранов).
Деловая программа Московской международной недели видеоигр насчитывает более 50 сессий с участием свыше 200 экспертов. Хедлайнером программы станет Мин Ле, известный как "отец-основатель" Counter-Strike. В своем выступлении он поделится историей зарождения эпохи мультиплеерных шутеров и размышлениями о том, почему подход к созданию игр, который ставит во главу угла уважение к игроку остается эталоном уже более двадцати лет.
На еще одном из событий мероприятия – Ночи видеоигр – с группой Tony Watkins Band выступит CEO Astrum Entertainment Тони Уоткинс.
Выставочная зона недели видеоигр, в которой примут более 60 компаний, охватит несколько направлений видеоигровой индустрии. Гости мероприятия смогут познакомиться с ключевыми разработчиками и издателями игр российского геймдева.
Первая Московская международная неделя видеоигр организована Агентством креативных индустрий Москвы при столичном департаменте культуры. Цель мероприятия – продемонстрировать российские игровые разработки и столичную инфраструктуру для развития индустрии видеоигр, а также укрепить позиции московских студий на международных рынках.
Counter-Strike - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Москве на международной неделе видеоигр выступит создатель Counter-Strike
24 ноября, 22:16
 
Москва Россия Сколково
 
 
