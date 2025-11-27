https://ria.ru/20251127/ukraina-2058118361.html
Путин заявил о борьбе мнений по Украине на Западе и в США
Путин заявил о борьбе мнений по Украине на Западе и в США - РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил о борьбе мнений по Украине на Западе и в США
Президент России Владимир Путин допустил, что у коллективного Запада и США идет борьба мнений насчет урегулирования украинского конфликта. РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил о борьбе мнений по Украине на Западе и в США
Путин: на Западе и в США идет борьба мнений об урегулировании на Украине