Число малых технологических компаний Удмуртии выросло почти на 71%

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За период с конца 2024 года по ноябрь 2025 года число малых технологических компаний в Удмуртии выросло с 62 до 106 единиц, рост составил почти 71%, сообщает пресс-служба правительства республики.

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина отметила, что малый технологический бизнес является основой для укрепления технологического суверенитета. Она пояснила, что это компании, которые создают востребованную продукцию с высоким технологическим содержанием, их темп развития выше средних показателей по сектору малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Например, совокупная выручка компаний МТК республики за три года выросла практически на 80%, по итогам прошлого года она превысила 28 миллиардов рублей", - приводит пресс-служба слова Слугиной.

Развитие предпринимательства входит в цели национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Федеральная и региональная система поддержки малых технологических компаний предоставляет сквозные меры поддержки и преференции на всех этапах их развития. Предприниматели получают доступ к ним в упрощенном порядке, без сбора дополнительных документов. Главное условие — присутствие предприятия в реестре МТК, который ведет министерство экономического развития Российской Федерации.

Анна Слугина рассказала о мерах поддержки в Удмуртии. До 2030 года в республике действует нулевая ставка по налогу на прибыль в региональной части. Это означает, что вместо 25% бизнес платит только 8%. Кроме того, Удмуртия одной из первых начала применять механизм венчурных инвестиций через создание инвестиционных товариществ.

"Такой инструмент позволяет реализовывать проекты, а инвесторам окупать вложения через получение инвестиционного вычета по налогу на прибыль на сумму вклада", - подчеркнула министр.