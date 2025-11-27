Рейтинг@Mail.ru
Число малых технологических компаний Удмуртии выросло почти на 71%
17:26 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/udmurtiya-2058118612.html
Число малых технологических компаний Удмуртии выросло почти на 71%
Число малых технологических компаний Удмуртии выросло почти на 71% - РИА Новости, 27.11.2025
Число малых технологических компаний Удмуртии выросло почти на 71%
За период с конца 2024 года по ноябрь 2025 года число малых технологических компаний в Удмуртии выросло с 62 до 106 единиц, рост составил почти 71%, сообщает... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:26:00+03:00
2025-11-27T17:26:00+03:00
Число малых технологических компаний Удмуртии выросло почти на 71%

Рост числа малых технологических компаний Удмуртии составил 71% за год

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. За период с конца 2024 года по ноябрь 2025 года число малых технологических компаний в Удмуртии выросло с 62 до 106 единиц, рост составил почти 71%, сообщает пресс-служба правительства республики.
Министр экономики Удмуртии Анна Слугина отметила, что малый технологический бизнес является основой для укрепления технологического суверенитета. Она пояснила, что это компании, которые создают востребованную продукцию с высоким технологическим содержанием, их темп развития выше средних показателей по сектору малого и среднего предпринимательства (МСП).
"Например, совокупная выручка компаний МТК республики за три года выросла практически на 80%, по итогам прошлого года она превысила 28 миллиардов рублей", - приводит пресс-служба слова Слугиной.
Развитие предпринимательства входит в цели национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Федеральная и региональная система поддержки малых технологических компаний предоставляет сквозные меры поддержки и преференции на всех этапах их развития. Предприниматели получают доступ к ним в упрощенном порядке, без сбора дополнительных документов. Главное условие — присутствие предприятия в реестре МТК, который ведет министерство экономического развития Российской Федерации.
Анна Слугина рассказала о мерах поддержки в Удмуртии. До 2030 года в республике действует нулевая ставка по налогу на прибыль в региональной части. Это означает, что вместо 25% бизнес платит только 8%. Кроме того, Удмуртия одной из первых начала применять механизм венчурных инвестиций через создание инвестиционных товариществ.
"Такой инструмент позволяет реализовывать проекты, а инвесторам окупать вложения через получение инвестиционного вычета по налогу на прибыль на сумму вклада", - подчеркнула министр.
Федеральные меры поддержки технологического бизнеса включают льготные кредиты, грантовые программы и программы развития.
