МО Турции считает преждевременным обсуждение участия в миссии на Украине

СТАМБУЛ, 27 ноя – РИА Новости. Турция считает преждевременным обсуждение возможного участия турецких ВС в миротворческой миссии на Украине до достижения прекращения огня, заявило в четверг министерство обороны Турции.
"В первую очередь необходимо достижение прекращения огня между Россией и Украиной. После этого необходимо установить рамки миссии, обсудить ее полномочия, какие страны в какой степени внесут в нее свой вклад. ВС Турции готовы внести свой вклад в любую инициативу, обеспечивающую безопасность и стабильность в регионе", - цитирует телеканал AHaber заявление минобороны.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.