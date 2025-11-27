https://ria.ru/20251127/tsska-lada-smotret-onlayn-2058129227.html
ЦСКА — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 27 ноября
ЦСКА — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 27 ноября - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
ЦСКА — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 27 ноября
ЦСКА и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T18:31:00+03:00
хоккей
цска
лада
анонсы и трансляции матчей
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска, лада, анонсы и трансляции матчей, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, ЦСКА, Лада, Анонсы и трансляции матчей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)