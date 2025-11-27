Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 27 ноября
Хоккей
 
18:31 27.11.2025
ЦСКА — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 27 ноября
ЦСКА — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 27 ноября
ЦСКА и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
хоккей
цска
лада
анонсы и трансляции матчей
континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, ЦСКА, Лада, Анонсы и трансляции матчей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

ЦСКА — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 27 ноября

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. ЦСКА и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 27 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
 
ХоккейЦСКАЛадаАнонсы и трансляции матчейКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
