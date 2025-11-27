https://ria.ru/20251127/trevoga-2057883699.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.11.2025
белгородская область
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА