Осужденный за госизмену россиянин попал в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Осужденный на 24 года за госизмену россиянин Андрей Верьянов* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные) Верьянов Андрей Евгеньевич*, 19 июня 1970 года рождения, город Ростов-на-Дону", - говорится в перечне.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что гражданина России, собиравшего сведения о работе ПВО в Московской области и получившего от СБУ задание на подрыв воздушного судна высокопоставленного лица, приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Уроженец Ростова-на Дону Верьянов* в апреле 2023 года инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с запрещенной в РФ террористической организацией, а также представителем службы безопасности Украины для оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Отмечалось, что по указанию куратора злоумышленник собрал сведения о расположении систем противовоздушной обороны Минобороны РФ в Подмосковье, а также собрал и запустил в воздушное пространство беспилотный летальный аппарат с целью выявления уязвимостей работы указанных систем. Также он получил задание на совершение подрыва воздушного судна высокопоставленного лица РФ.

Следственное управление ФСБ возбудило и расследовало уголовные дела по статье 275 (государственная измена) и части 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК России, соединенные в одном производстве.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.