16:29 27.11.2025 (обновлено: 16:30 27.11.2025)
Осужденный за госизмену россиянин попал в список террористов и экстремистов
россия
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкАндрей Верьянов
Андрей Верьянов. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Осужденный на 24 года за госизмену россиянин Андрей Верьянов* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) Верьянов Андрей Евгеньевич*, 19 июня 1970 года рождения, город Ростов-на-Дону", - говорится в перечне.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что гражданина России, собиравшего сведения о работе ПВО в Московской области и получившего от СБУ задание на подрыв воздушного судна высокопоставленного лица, приговорили к 24 годам колонии строгого режима.
Уроженец Ростова-на Дону Верьянов* в апреле 2023 года инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с запрещенной в РФ террористической организацией, а также представителем службы безопасности Украины для оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Отмечалось, что по указанию куратора злоумышленник собрал сведения о расположении систем противовоздушной обороны Минобороны РФ в Подмосковье, а также собрал и запустил в воздушное пространство беспилотный летальный аппарат с целью выявления уязвимостей работы указанных систем. Также он получил задание на совершение подрыва воздушного судна высокопоставленного лица РФ.
Следственное управление ФСБ возбудило и расследовало уголовные дела по статье 275 (государственная измена) и части 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК России, соединенные в одном производстве.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
РоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
