Рахмон рассказал об отношениях России и Таджикистана
13:16 27.11.2025
Рахмон рассказал об отношениях России и Таджикистана
Нерешенных вопросов в отношениях между Россией и Таджикистаном нет, считает таджикский президент Эмомали Рахмон. РИА Новости, 27.11.2025
Рахмон рассказал об отношениях России и Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева) во время встречи на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. 27 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева) во время встречи на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. 27 ноября 2025
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Нерешенных вопросов в отношениях между Россией и Таджикистаном нет, считает таджикский президент Эмомали Рахмон.
"Нерешенных каких-то вопросов между нашими странами не существует, все идет по плану", - сказал Рахмон на встрече с Путиным на полях саммита ОДКБ в Бишкеке.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
9 мая, 07:45
