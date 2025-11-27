https://ria.ru/20251127/svo-2058071089.html
Липецкая область поставляет бойцам СВО лес и печки
ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Липецкая область непрерывно поставляет в свои дивизионы, находящиеся в зоне СВО, лес, печки, дроны и другие вещи, сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе прямой линии.
"Поток помощи туда по запросам идёт постоянно. Мы знаем, что там с комплектацией... с материальной базой, кому нужен лес, кому печка, кому дроны и так далее. И вся эта помощь она по этим линиям идёт, потому что там очень много липчан, наших защитников, наших героев, и, конечно же, это приоритетное направление помощи для нас", — сказал Артамонов.
Губернатор добавил, что власти осуществляют в липецких дивизионах "челночное присутствие". Сейчас к бойцам поехал мэр Липецка, в пятницу в зону СВО поедет заместитель губернатора и один из министров региона.