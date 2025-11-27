Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область поставляет бойцам СВО лес и печки
15:57 27.11.2025
Липецкая область поставляет бойцам СВО лес и печки
Липецкая область поставляет бойцам СВО лес и печки - РИА Новости, 27.11.2025
Липецкая область поставляет бойцам СВО лес и печки
Липецкая область непрерывно поставляет в свои дивизионы, находящиеся в зоне СВО, лес, печки, дроны и другие вещи, сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе... РИА Новости, 27.11.2025
липецкая область, липецк, игорь артамонов
Надежные люди, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Липецкая область поставляет бойцам СВО лес и печки

Липецкая область поставляет бойцам СВО лес, печки, дроны и другие вещи

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Липецкая область непрерывно поставляет в свои дивизионы, находящиеся в зоне СВО, лес, печки, дроны и другие вещи, сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе прямой линии.
"Поток помощи туда по запросам идёт постоянно. Мы знаем, что там с комплектацией... с материальной базой, кому нужен лес, кому печка, кому дроны и так далее. И вся эта помощь она по этим линиям идёт, потому что там очень много липчан, наших защитников, наших героев, и, конечно же, это приоритетное направление помощи для нас", — сказал Артамонов.
Губернатор добавил, что власти осуществляют в липецких дивизионах "челночное присутствие". Сейчас к бойцам поехал мэр Липецка, в пятницу в зону СВО поедет заместитель губернатора и один из министров региона.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Губернатор Лимаренко доставил в зону СВО новую партию гумпомощи
Надежные людиЛипецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
