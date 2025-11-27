Муниципалитеты Верхневолжья направили гуманитарную помощь в зону СВО

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В зону проведения специальной военной операции направлены очередные партии гуманитарной помощи от муниципальных образований Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поддержка участников СВО обозначена временно исполняющим обязанности губернатора Виталием Королевым в числе важнейших направлений работы регионального правительства.

В сборе помощи бойцам активно участвуют жители муниципалитетов, волонтеры, предприятия. Из Ржевского округа в зону СВО направлены квадрокоптер и квадроцикл от местного Клуба квадроциклистов. Техника была специально адаптирована под выполнение боевых задач с учетом рекомендаций от военнослужащих.

К сбору присоединились ржевитяне: военнослужащим передана партия теплых вещей. От группы "Ржев. Своих не бросаем", учащихся школы №1, медцентра "Ваш доктор" и прихожан Оковецкого собора направлены медикаменты.

От Удомельского округа в зону спецоперации переданы маскировочные сети, медицинские изделия, спальные мешки, одеяла и матрасы, газовые баллоны и сварочное оборудование, теплые вещи, средства гигиены, гостинцы от жителей, посылки от школьников.

Сонковский округ направил маскировочные сети, 10 кубометров пиломатериалов, собранных при участии местных лесозаготовителей, гуманитарные посылки от жителей.

В Тверской области оказывается поддержка участникам, ветеранам СВО и их семьям по многим направлениям. Это содействие в газификации домовладений, предоставление земельных участков, диспансеризация, помощь в обучении вождению и так далее.