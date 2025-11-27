Тверская область направила в зону СВО квадроцикл и сварочное оборудование

Уточняется, что из Ржевского округа в зону СВО местным Клубом квадрациклистов направлены "квадрокоптер и квадроцикл, адаптированный под выполнение боевых задач с учетом рекомендаций от военнослужащих", а также партия теплых вещей, медикаменты от группы "Ржев. Своих не бросаем", учащихся школы №1, медцентра и прихожан Оковецкого собора.