Тверская область направила в зону СВО квадроцикл и сварочное оборудование
Надежные люди
 
13:27 27.11.2025
Тверская область направила в зону СВО квадроцикл и сварочное оборудование
Надежные люди, Тверская область
Тверская область направила в зону СВО квадроцикл и сварочное оборудование

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Муниципалитеты Тверской области направили в зону спецоперации адаптированный под выполнение боевых задач квадроцикл, сварочное оборудование и пиломатериалы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В зону проведения спецоперации направлены очередные партии гуманитарной помощи от муниципальных образований Тверской области", - сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
Уточняется, что из Ржевского округа в зону СВО местным Клубом квадрациклистов направлены "квадрокоптер и квадроцикл, адаптированный под выполнение боевых задач с учетом рекомендаций от военнослужащих", а также партия теплых вещей, медикаменты от группы "Ржев. Своих не бросаем", учащихся школы №1, медцентра и прихожан Оковецкого собора.
От Удомельского округа переданы, в частности, маскировочные сети, медицинские изделия, спальные мешки, одеяла и матрасы, газовые баллоны и сварочное оборудование, теплые вещи, средства гигиены. От Сонковского округа - маскировочные сети, 10 кубометров пиломатериалов, отмечает пресс-служба.
Надежные люди
 
 
