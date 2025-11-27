Судья Чернов не явился на заседание по вопросу о прекращении его отставки

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов не пришел на заседание Высшей квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) по рассмотрению вопроса о прекращении его отставки, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно законодательству, отставка судьи прекращается, например, при выявлении нарушений, несоблюдении запретов и поведения, порочащего авторитет судебной власти.
В ходе рассмотрения дела о конфискации имущества бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова прокуратура заявляла, что он оказывал покровительство Чернову, который в свою очередь способствовал назначению Момотова на должность верховного судьи без опыта работы в правоохранительных органах и судебной системе. По данным прокуратуры, в дальнейшем Чернов имел "некую протекцию от Верховного суда через Момотова".
Красногорский суд Московской области ранее обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его семье, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 годах, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты, использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность, занимаясь коммерческой деятельностью, и привлек родственников и доверенных лиц, чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот.
