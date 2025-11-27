Рейтинг@Mail.ru
Судья Чернов не явился на заседание по вопросу о прекращении его отставки - РИА Новости, 27.11.2025
15:42 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/sud-2058063659.html
Судья Чернов не явился на заседание по вопросу о прекращении его отставки
Судья Чернов не явился на заседание по вопросу о прекращении его отставки - РИА Новости, 27.11.2025
Судья Чернов не явился на заседание по вопросу о прекращении его отставки
Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов не пришел на заседание Высшей квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) по рассмотрению... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:42:00+03:00
2025-11-27T15:42:00+03:00
кипр
россия
московская область (подмосковье)
александр чернов
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
краснодарский краевой суд
кипр
россия
московская область (подмосковье)
кипр, россия, московская область (подмосковье), александр чернов, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Кипр, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Чернов, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
Судья Чернов не явился на заседание по вопросу о прекращении его отставки

Краснодарский судья Чернов не пришел на заседание по прекращению его отставки

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов не пришел на заседание Высшей квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) по рассмотрению вопроса о прекращении его отставки, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщал РИА Новости источник, Чернов находится на Кипре и возвращаться не планирует, а уведомление от ВККС получил его представитель.
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ
24 ноября, 16:58
Согласно законодательству, отставка судьи прекращается, например, при выявлении нарушений, несоблюдении запретов и поведения, порочащего авторитет судебной власти.
В ходе рассмотрения дела о конфискации имущества бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова прокуратура заявляла, что он оказывал покровительство Чернову, который в свою очередь способствовал назначению Момотова на должность верховного судьи без опыта работы в правоохранительных органах и судебной системе. По данным прокуратуры, в дальнейшем Чернов имел "некую протекцию от Верховного суда через Момотова".
Красногорский суд Московской области ранее обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его семье, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 годах, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты, использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность, занимаясь коммерческой деятельностью, и привлек родственников и доверенных лиц, чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить против судьи из Курска Ольги Петровой дело о получении взятки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска
24 ноября, 15:41
 
КипрРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр ЧерновВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
