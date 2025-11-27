Рейтинг@Mail.ru
Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
16:25 27.11.2025
Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, заявил Путин
Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, заявил Путин
Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, в том числе и по линии спецслужб, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
россия
владимир путин
одкб
россия
в мире, россия, владимир путин, одкб
В мире, Россия, Владимир Путин, ОДКБ
Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, заявил Путин

Путин: Россия и ОДКБ продолжат совместные учения по всем направлениям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ будут и дальше проводить совместные учения, в том числе и по линии спецслужб, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем и дальше, как и делали раньше, проводить соответствующие учения совместные (со странами ОДКБ - ред.) по всем направлениям. Это касается не только сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается (и - ред.) работы по линии специальных служб", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
Путин оценил результаты совместной работы в ОДКБ
Вчера, 16:21
 
В миреРоссияВладимир ПутинОДКБ
 
 
Версия 2023.1 Beta
