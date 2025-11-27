ЕС готовится к столкновению с Россией, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза готовятся к вооруженному столкновению с Россией, и их параноидальные идеи обретают конкретные планы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Всё это свидетельствует о том, что параноидальные идеи, "которые множатся в мозгу наших недругов, на самом деле обретают совершенно конкретные военно-политические планы", подчеркнул дипломат.