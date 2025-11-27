Рейтинг@Mail.ru
ЕС готовится к столкновению с Россией, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 27.11.2025
14:14 27.11.2025 (обновлено: 14:15 27.11.2025)
ЕС готовится к столкновению с Россией, заявил замглавы МИД
ЕС готовится к столкновению с Россией, заявил замглавы МИД
Страны Евросоюза готовятся к вооруженному столкновению с Россией, и их параноидальные идеи обретают конкретные планы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 27.11.2025
ЕС готовится к столкновению с Россией, заявил замглавы МИД

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза готовятся к вооруженному столкновению с Россией, и их параноидальные идеи обретают конкретные планы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Отношения России со странами Европы находятся в глубочайшем кризисе. Даже трудно провести какие-то исторические параллели. Факторов, которые привели к такому состоянию дела, очень много. Но тем не менее, если говорить о главном, то причина на сегодняшний день заключается в том, что основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ему Евросоюзу состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией", - сказал он в ходе заседания Экспертного совета при Комитете ГД по международным делам на тему "Россия-ЕС: вероятность изменения политической ситуации".
Финские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Уже не остановить": в ЕС предупредили о нападении на Россию
24 ноября, 03:39
24 ноября, 03:39
Через демонизацию России в сознание людей внедряется тезис о неизбежности такого сценария, если Москву не остановить на Украине и не нанести ей стратегическое поражение, указал дипломат.
"Каждый день различные политические деятели размышляют на эту тему, звучат разные даты - 2027, 2028 2029 год… осуществляются все более "великие" проекты, связанные с оборудованием границ, роют противотанковые рвы, наматывают колючую проволоку", - отметил Грушко.
Всё это свидетельствует о том, что параноидальные идеи, "которые множатся в мозгу наших недругов, на самом деле обретают совершенно конкретные военно-политические планы", подчеркнул дипломат.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Politico узнал, что в ЕС думают насчет 20-го пакета санкций против России
Вчера, 09:50
Вчера, 09:50
 
