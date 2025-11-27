ЕС готовится к столкновению с Россией, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза готовятся к вооруженному столкновению с Россией, и их параноидальные идеи обретают конкретные планы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Отношения России со странами Европы находятся в глубочайшем кризисе. Даже трудно провести какие-то исторические параллели. Факторов, которые привели к такому состоянию дела, очень много. Но тем не менее, если говорить о главном, то причина на сегодняшний день заключается в том, что основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ему Евросоюзу состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией", - сказал он в ходе заседания Экспертного совета при Комитете ГД по международным делам на тему "Россия-ЕС: вероятность изменения политической ситуации".
"Каждый день различные политические деятели размышляют на эту тему, звучат разные даты - 2027, 2028 2029 год… осуществляются все более "великие" проекты, связанные с оборудованием границ, роют противотанковые рвы, наматывают колючую проволоку", - отметил Грушко.
Всё это свидетельствует о том, что параноидальные идеи, "которые множатся в мозгу наших недругов, на самом деле обретают совершенно конкретные военно-политические планы", подчеркнул дипломат.