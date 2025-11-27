Рейтинг@Mail.ru
"Шут их погубит". Пророческие слова старца Гавриила осознали слишком поздно
13:03 27.11.2025
"Шут их погубит". Пророческие слова старца Гавриила осознали слишком поздно
"Шут их погубит". Пророческие слова старца Гавриила осознали слишком поздно
Старца Гавриила Ургебадзе знают далеко за пределами маленькой Грузии. При жизни к его словам относились скептически, но потом поняли, что это - откровение... РИА Новости, 27.11.2025
"Шут их погубит". Пророческие слова старца Гавриила осознали слишком поздно

© РИА Новости / Илья Питалев
Участник акции сторонников евроинтеграции Украины "Народное вече" на площади Независимости в Киеве
Участник акции сторонников евроинтеграции Украины Народное вече на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Участник акции сторонников евроинтеграции Украины "Народное вече" на площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Старца Гавриила Ургебадзе знают далеко за пределами маленькой Грузии. При жизни к его словам относились скептически, но потом поняли, что это - откровение свыше. А последнее – и самое тревожное – пророчество святого стало ясно лишь теперь.

Иконы со свалки и храм во дворе

Годердзи Ургебадзе – будущий архимандрит Гавриил – родился 26 августа 1929-го в Тбилиси. Несмотря на то, что отец был убежденным коммунистом, мальчик довольно рано уверовал. По его собственным словам, не обошлось тут без юмора.
© Sputnik
Вид на город Мцхета и собор Светицховели
Вид на город Мцхета и собор Светицховели - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Sputnik
Вид на город Мцхета и собор Светицховели
Как-то раз во дворе ругались две соседки. Одна крикнула: "Ты меня распяла, как Христа". Маленький Годердзи поинтересовался, что значит "распять" и кто такой Христос. Соседки заулыбались и отвели ребенка в церковь. Мам сторож посоветовал ему прочитать Евангелие.
Мальчик накопил денег, купил книгу и через несколько лет знал ее почти наизусть.
А вскоре в сердце юного Годердзи закралась мысль о монашеской жизни. Мать долгое время была категорически против стремления сына. Однако под конец жизни осознала серьезность его намерений, а на склоне лет и сама ушла в монастырь.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Священнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба "Алые Паруса" в Москве
Священнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Священнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба "Алые Паруса" в Москве
"Большего героизма, чем монашество, нет", – говорил спустя годы старец.
Постриг Ургебадзе принял в 26 лет в обители Самтавро. Но долго там не задержался и вскоре начал странствовать. Для горожан же он был попросту чудаковатым бродягой. Те вспоминали, как монах мог притащить во двор груду битого кирпича или несколько досок – собирался строить храм.
Или днями напролет бродил по свалкам – откапывал иконы, которые туда свозили в годы хрущевских гонений. Старец очищал святые образа и старательно помещал их в самодельные рамочки.
© РИА Новости / Поляков Александр
Митинг на Калужской площади в Москве, приуроченный к годовщине Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР
Митинг на Калужской площади в Москве, приуроченный к годовщине Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Поляков Александр
Митинг на Калужской площади в Москве, приуроченный к годовщине Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР

"Психопат – верит в Бога"

Однако один раз юродство старца, как полагали обычные жители Тбилиси, перешло все границы. На демонстрации 1965-го во время демонстрации отец Гавриил сорвал со здания Верховного совета и публично сжег портрет Ленина. За это его сильно избили и посадили в изолятор КГБ.
"Нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть Распятие Христа. Слава не нужна человеку. Надо писать: “Слава Господу Иисусу Христу”" – утверждал на допросе Ургебадзе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Церковная лавка
Церковная лавка - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Церковная лавка
После этого инцидента монаха поместили в психиатрическую больницу и признали сумасшедшим. "Психопатическая личность, верит в Бога и ангелов", – говорилось в заключении врачей. Чтобы лишний раз не злить советскую власть, священноначалие запретило старцу заходить в храм и присутствовать на богослужении.
Батюшка Гавриил, вспоминали знавшие его, мог подолгу обходится без еды и сна, но от одного дня без причастия неимоверно страдал. Часто от бессилия он принимался плакать прямо на улице и изливал печаль незнакомым прохожим.

"Много шутили и смеялись"

Лишь под конец жизни старец обрел долгожданный покой и пристанище. В конце 1980-х ему позволили поселиться в Самтавро – монастыре, где когда-то он принял постриг. Там он и скончался 2 ноября 1995-го.
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник акции протеста в Тбилиси
Участник акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник акции протеста в Тбилиси
Братия не раз удивлялась, даже с крышей над головой отец Гавриил остался верен своим чудачествам: зимой ходил босиком, мог спать в курятнике, ел из грязной посуды. Но самое главное – начал говорить что-то странное.
Утверждал, что в скором времени на земле воцарится антихрист, а верные Христу, стараясь сохранить веру в чистоте, массово переселятся на восток. В одном из снов якобы видел Тбилиси в огне, а над городом кружили вороны.
Но одно из самых последних пророчеств касалось не мира в целом, а судьбы конкретной страны.
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
В 1992-м из Киева в Грузию после учебы вернулся протоиерей Мириан Алибегашвили – один из духовных детей Гавриила Ургебадзе. По прибытии он сразу же отправился к старцу. Тот с интересом спрашивал, как прошли экзамены и чем юноша занимался в Киеве.
"Да простит нас Господь, – ответил отец Мириан. – Много шутили и смеялись".
Отец Гавриил пристально посмотрел в глаза собеседнику.
"Шутили, говоришь? Ну да. Но Бог нас простит", – задумчиво сказал старец. И неожиданно произнес фразу, которой юный семинарист тогда не придал значения.
© РИА Новости / Илья Питалев
Ситуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Ситуация на Украине
"Шут погубит Украину", – резко оборвал Ургебадзе. Лишь много лет спустя протоиерей Мириан Алибегашвили понял, насколько далеко мог видеть старец Гавриил.
 
 
 
