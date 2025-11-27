"Шут их погубит". Пророческие слова старца Гавриила осознали слишком поздно

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Старца Гавриила Ургебадзе знают далеко за пределами маленькой Грузии. При жизни к его словам относились скептически, но потом поняли, что это - откровение свыше. А последнее – и самое тревожное – пророчество святого стало ясно лишь теперь.

Иконы со свалки и храм во дворе

Годердзи Ургебадзе – будущий архимандрит Гавриил – родился 26 августа 1929-го в Тбилиси. Несмотря на то, что отец был убежденным коммунистом, мальчик довольно рано уверовал. По его собственным словам, не обошлось тут без юмора.

Как-то раз во дворе ругались две соседки. Одна крикнула: "Ты меня распяла, как Христа". Маленький Годердзи поинтересовался, что значит "распять" и кто такой Христос. Соседки заулыбались и отвели ребенка в церковь. Мам сторож посоветовал ему прочитать Евангелие.

Мальчик накопил денег, купил книгу и через несколько лет знал ее почти наизусть.

А вскоре в сердце юного Годердзи закралась мысль о монашеской жизни. Мать долгое время была категорически против стремления сына. Однако под конец жизни осознала серьезность его намерений, а на склоне лет и сама ушла в монастырь.

"Большего героизма, чем монашество, нет", – говорил спустя годы старец.

Постриг Ургебадзе принял в 26 лет в обители Самтавро. Но долго там не задержался и вскоре начал странствовать. Для горожан же он был попросту чудаковатым бродягой. Те вспоминали, как монах мог притащить во двор груду битого кирпича или несколько досок – собирался строить храм.

Или днями напролет бродил по свалкам – откапывал иконы, которые туда свозили в годы хрущевских гонений. Старец очищал святые образа и старательно помещал их в самодельные рамочки.

"Психопат – верит в Бога"

Однако один раз юродство старца, как полагали обычные жители Тбилиси, перешло все границы. На демонстрации 1965-го во время демонстрации отец Гавриил сорвал со здания Верховного совета и публично сжег портрет Ленина. За это его сильно избили и посадили в изолятор КГБ.

"Нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть Распятие Христа. Слава не нужна человеку. Надо писать: “Слава Господу Иисусу Христу”" – утверждал на допросе Ургебадзе.

После этого инцидента монаха поместили в психиатрическую больницу и признали сумасшедшим. "Психопатическая личность, верит в Бога и ангелов", – говорилось в заключении врачей. Чтобы лишний раз не злить советскую власть, священноначалие запретило старцу заходить в храм и присутствовать на богослужении.

Батюшка Гавриил, вспоминали знавшие его, мог подолгу обходится без еды и сна, но от одного дня без причастия неимоверно страдал. Часто от бессилия он принимался плакать прямо на улице и изливал печаль незнакомым прохожим.

"Много шутили и смеялись"

Лишь под конец жизни старец обрел долгожданный покой и пристанище. В конце 1980-х ему позволили поселиться в Самтавро – монастыре, где когда-то он принял постриг. Там он и скончался 2 ноября 1995-го.

Братия не раз удивлялась, даже с крышей над головой отец Гавриил остался верен своим чудачествам: зимой ходил босиком, мог спать в курятнике, ел из грязной посуды. Но самое главное – начал говорить что-то странное.

Утверждал, что в скором времени на земле воцарится антихрист, а верные Христу, стараясь сохранить веру в чистоте, массово переселятся на восток. В одном из снов якобы видел Тбилиси в огне, а над городом кружили вороны.

Но одно из самых последних пророчеств касалось не мира в целом, а судьбы конкретной страны.

В 1992-м из Киева в Грузию после учебы вернулся протоиерей Мириан Алибегашвили – один из духовных детей Гавриила Ургебадзе. По прибытии он сразу же отправился к старцу. Тот с интересом спрашивал, как прошли экзамены и чем юноша занимался в Киеве.

"Да простит нас Господь, – ответил отец Мириан. – Много шутили и смеялись".

Отец Гавриил пристально посмотрел в глаза собеседнику.

"Шутили, говоришь? Ну да. Но Бог нас простит", – задумчиво сказал старец. И неожиданно произнес фразу, которой юный семинарист тогда не придал значения.