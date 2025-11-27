Рейтинг@Mail.ru
14:48 27.11.2025 (обновлено: 15:34 27.11.2025)
СМИ узнали, что Дрисколл заявил европейцам о конфликте на Украине
СМИ узнали, что Дрисколл заявил европейцам о конфликте на Украине
СМИ узнали, что Дрисколл заявил европейцам о конфликте на Украине

NYT: Дрисколл заявил европейцам, что им сложно оценивать конфликт на Украине

© Getty Images / Tom WilliamsДэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Tom Williams
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил европейцам, что им сложно объективно оценивать конфликт на Украине из-за их отношений с Киевом, сообщает газета New York Times.
Как отмечает издание, в ходе встречи с европейцами на прошлой неделе Дрисколл сказал, что США не подключили страны Европы к переговорам об урегулировании на Украине, чтобы одним вопросом не занимались слишком много участников.
"Дрисколл заявил, что европейские чиновники сблизились с украинскими коллегами слишком сильно, чтобы быть способными объективно оценивать войну", - пишет газета со ссылкой на официальных лиц, присутствовавших на встрече.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
