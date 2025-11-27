https://ria.ru/20251127/ssha-2057878890.html
СМИ узнали, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне прибыл в США
СМИ узнали, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне прибыл в США
Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона прибыл в США в 2021 году, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.11.2025
СМИ узнали, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне прибыл в США
CBS: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне прибыл в США в 2021 году
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона прибыл в США в 2021 году, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее телеканал сообщал, что подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона
, как предполагается, является гражданином Афганистана
.
"Подозреваемый в стрельбе... был опознан как Рахманулла Лаканвал, 29-летний гражданин Афганистана, прибывший в США
в 2021 году", - говорится в публикации.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа
. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.
Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель
сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.
Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.
Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.