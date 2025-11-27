https://ria.ru/20251127/ssha-2057864119.html
США убьют всех, кто ввозит наркотики в страну, заявил Хегсет
США убьют каждого, кто участвует в незаконном ввозе наркотиков на американскую территорию, пообещал шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
