Рейтинг@Mail.ru
США убьют всех, кто ввозит наркотики в страну, заявил Хегсет - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 27.11.2025 (обновлено: 00:47 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/ssha-2057864119.html
США убьют всех, кто ввозит наркотики в страну, заявил Хегсет
США убьют всех, кто ввозит наркотики в страну, заявил Хегсет - РИА Новости, 27.11.2025
США убьют всех, кто ввозит наркотики в страну, заявил Хегсет
США убьют каждого, кто участвует в незаконном ввозе наркотиков на американскую территорию, пообещал шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T00:46:00+03:00
2025-11-27T00:47:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048339196_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_1ecbd7e06fe6edb08bde72a989eba683.jpg
https://ria.ru/20251029/pentagon-2051448881.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048339196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36351aabbc1b424d61572f25cfc992da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США убьют всех, кто ввозит наркотики в страну, заявил Хегсет

Хегсет: США убьют каждого, кто участвует в ввозе наркотиков в страну

© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. США убьют каждого, кто участвует в незаконном ввозе наркотиков на американскую территорию, пообещал шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Если вы наркотеррорист, который хочет ввезти наркотики в США... мы покончим с вами", – сказал Хегсет журналистам.
"Мы точно знаем, на кого нацелены и почему, если вы причастны к таким действиям, мы вас убьем", – добавил он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Пентагоне назвали основания для ударов по судам наркоторговцев чушью
29 октября, 12:41
 
В миреСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала