27 ноября
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 27.11.2025
Спецоперация, 27 ноября: ВС России освободили Васюковку в ДНР
Спецоперация, 27 ноября: ВС России освободили Васюковку в ДНР - РИА Новости, 27.11.2025
Спецоперация, 27 ноября: ВС России освободили Васюковку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 27.11.2025
россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, одкб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ОДКБ

Спецоперация, 27 ноября: ВС России освободили Васюковку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны России.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1355 военнослужащих, российские силы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 263 БПЛА.
Группировка войск "Центр" отразила восемь атак ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, которые ВСУ предприняли в попытках деблокировать окруженные формирования.
На красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих ВСУ, танк, четыре боевые бронемашины и пикап.
Массированным ударом высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение складам и пунктам управления БПЛА, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Европе надо "отказаться он конфронтации"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке заявил о поддержке усилий России в реагировании на предложение США по мирному урегулированию на Украине, отметив, что "определенным силам в Европе" надо отказаться от конфронтации.
В то же время он выразил мнение, что США и РФ смогут остановить конфронтационные процессы, достигнув соглашения с украинцами по мирному договору.
Лукашенко добавил, что верит в окончание конфликта на Украине как никогда, но при этом отметил, что в любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять.

Позитивная динамика

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек, заявил, что боевые действия на Украине прекратятся тогда, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий. В случае их отказа Россия добьется этого вооруженным путем.
По словам Путина, для российских войск сохраняется позитивная динамика по всем направлениям на фронте, темп продвижения в зоне боевых действий увеличивается, Красноармейск и Димитров полностью окружены.
Сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках, сказал российский лидер. Так, у Киева растет разрыв между потерями, которые в октябре составили 47,5 тысяч человек, и количеством отправляемых на фронт военнослужащих.
Переходя к вопросу о предложенном США плане урегулирования, Путин заявил, что Москва согласна с тем, что американская инициатива может стать основой будущих договоренностей. Вместе с тем необходимо перевести ее на дипломатический язык, так как каждый пункт плана является ключевым.
Специальная военная операция на Украине
 
 
