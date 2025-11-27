МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны России.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1355 военнослужащих, российские силы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 263 БПЛА.

Группировка войск "Центр" отразила восемь атак ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики , которые ВСУ предприняли в попытках деблокировать окруженные формирования.

На красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих ВСУ, танк, четыре боевые бронемашины и пикап.

Массированным ударом высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение складам и пунктам управления БПЛА, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины , используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Европе надо "отказаться он конфронтации"

В то же время он выразил мнение, что США и РФ смогут остановить конфронтационные процессы, достигнув соглашения с украинцами по мирному договору.

Лукашенко добавил, что верит в окончание конфликта на Украине как никогда, но при этом отметил, что в любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять.

Позитивная динамика

Президент РФ Владимир Путин , выступая на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек, заявил, что боевые действия на Украине прекратятся тогда, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий. В случае их отказа Россия добьется этого вооруженным путем.

По словам Путина, для российских войск сохраняется позитивная динамика по всем направлениям на фронте, темп продвижения в зоне боевых действий увеличивается, Красноармейск Димитров полностью окружены.

Сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске повторится на других участках, сказал российский лидер. Так, у Киева растет разрыв между потерями, которые в октябре составили 47,5 тысяч человек, и количеством отправляемых на фронт военнослужащих.