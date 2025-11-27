Российские военные уничтожили танки ВСУ в районе Орехова

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил танки ВСУ, спрятанные в ангарах для сельхозтехники в районе населённого пункта Орехов, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Немец".

Он пояснил, что техника была обнаружена в тылу на удалении примерно 10 километров от передовых позиций ВСУ

"Расчет ударных БПЛА роты смог пройти в тыл противника, где выявил и поразил танки ВСУ", - сказал "Немец".

По его словам, вражескую технику не спасли противодронные сети и другие средства защиты.