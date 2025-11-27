https://ria.ru/20251127/spetsoperatsiya-2057877903.html
Российские военные уничтожили танки ВСУ в районе Орехова
Российские военные уничтожили танки ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 27.11.2025
Российские военные уничтожили танки ВСУ в районе Орехова
Расчет ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил танки ВСУ, спрятанные в ангарах для... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:30:00+03:00
2025-11-27T03:30:00+03:00
2025-11-27T03:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401177_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_23de011091007365b732d26493a669f0.jpg
https://ria.ru/20251126/front-2057830477.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401177_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_04259f1f199970676ad55df6b65d4154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили танки ВСУ в районе Орехова
Расчет БПЛА уничтожил танки ВСУ, спрятанные в ангарах для сельхозтехники
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил танки ВСУ, спрятанные в ангарах для сельхозтехники в районе населённого пункта Орехов, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Немец".
Он пояснил, что техника была обнаружена в тылу на удалении примерно 10 километров от передовых позиций ВСУ
.
"Расчет ударных БПЛА роты смог пройти в тыл противника, где выявил и поразил танки ВСУ", - сказал "Немец".
По его словам, вражескую технику не спасли противодронные сети и другие средства защиты.
"Не помогло и то, что техника находилась в глубине сельхоз ангаров. Выявленные цели поражены", - сказал "Немец".