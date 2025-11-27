"Пела в гробу": дочь миллионера похоронили заживо — как она спаслась?

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В прошлом веке в США случилось не самое обычное происшествие. Это стало историей о силе характера, смекалке, драматической борьбе ФБР со временем и о преступниках, совершивших одновременно дерзкое и абсурдно неуклюжее преступление. Что помогло молодой дочери миллионера выбраться в прямом смысле из могилы?

Хватило на несколько часов

В декабре 1968 года американцы готовились к Рождеству, новогодние витрины уже сверкали огнями. Именно тогда страну потрясла история, казавшаяся слишком невероятной даже для криминальной хроники тех лет.

Двадцатилетняя студентка Барбара Джейн Мэкл, дочь уважаемого и богатого бизнесмена из Майами, оказалась жертвой похищения, которому по жестокости и дерзости не было аналогов. Девушку засунули в специально изготовленный гроб, снабженный аккумуляторной лампой, вентилятором, водой и едой, после чего закопали в лесу.

Злоумышленники рассчитывали на выкуп и верили, что их "инженерное изобретение" позволит жертве прожить под землей несколько дней. Но их план оказался куда менее надежным, чем они думали: уже через несколько часов в погребенном ящике погас свет.

Жизнь Барбары Мэкл до кошмара

Барбара родилась в обеспеченной семье Роберта Мэкла — одного из основателей успешной строительной компании. Девочку воспитывали строго. Сам Роберт Мэкл знал будущего президента Ричарда Никсона, и круг общения семьи был по-настоящему влиятельным

© AP Photo / Harvey George Президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер © AP Photo / Harvey George Президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер

Барбара училась в Университете Эмори, одном из самых знаменитых учебных заведений Атланты. Накануне Рождества кампус охватила эпидемия гонконгского гриппа — одного из самых губительных вирусов того времени. Девушка заболела так сильно, что ее мать Джейн поспешила приехать во Флориду, чтобы забрать дочь из общежития и поселить в тихом мотеле неподалеку от университета. Они планировали провести там несколько дней, пока девушка не поправится.

Жуткая ночь и похищение

События разворачивались глубокой ночью 17 декабря. В дверь их номера постучал мужчина в форме полицейского. Он заявил, что друг Барбары попал в аварию и просит ее приехать. Мать не заподозрила подвоха, тем более что мужчина назвал марку и номер автомобиля приятеля дочери, что было убедительно. Но как только мать Барбары открыла дверь, мужчина направил ружье на женщин, а затем похититель усыпил Джейн хлороформом. Оказалось, что злоумышленник действовал с помощницей, которая помогла скрутить и увезти Барбару.

Проснувшись на рассвете, мать Барбары вызвала полицию, а друг девушки, который якобы попал в аварию, сразу заявил, что с ним все в порядке. Стало очевидно: злоумышленники искусно инсценировали историю, зная личные детали жизни Барбары.

Вскоре после похищения в доме Мэклов раздался звонок. Похитители потребовали заплатить 500 тысяч долларов — огромную по тем временам сумму. Они оставили на участке семьи мензурку с запиской, в которой заявили, что девушка находится под землей, в ящике с запасами на пять дней. Если отец не выполнит условия, Барбара умрет.

На следующий день в газете Miami Herald появилось послание, которое должен был увидеть похититель: "Любимая, пожалуйста, возвращайся домой. Мы оплатим все расходы". Это было доказательство готовности Мэкла играть по их правилам.

Вскоре преступники назначили место передачи денег. Роберт приехал туда один, как и требовали преступники, оставил чемодан с деньгами, после чего уехал. Но вмешательство местной полиции, действовавшей несогласованно с ФБР, сорвало операцию. Похититель, заметив засаду, убежал вместе с сообщницей, оставив свое авто.

Этот провал мог стоить Барбаре жизни.

Роковые ошибки преступников

Оставленный автомобиль оказался настоящим подарком для следствия. В бардачке нашли документы и фотографии, благодаря которым личности похитителей раскрылись почти мгновенно. Ими оказались 23-летний Гэри Стивен Крист и его возлюбленная 26-летняя студентка Рут Айзманн-Шиер.

© Getty Images / Bettmann Гэри Крист © Getty Images / Bettmann Гэри Крист

Крист был не просто преступником, а самопровозглашенным гением криминала. Он сбежал из тюрьмы, много лет жил мелкими и крупными кражами, угоном машин и мошенничеством. Мечтал он о большем — провернуть преступление, которое принесло бы ему богатство, славу и подтверждение собственной криминальной гениальности. Он тщательно выбирал жертву, изучал газеты и светскую хронику и, увидев фамилию Мэкл, решил, что это идеальная кандидатура.

В итоге он изготовил странную конструкцию — гроб из фанеры, обшитый стекловатой. Внутрь установил аккумуляторную лампу, вентилятор, гидроизоляцию и даже маленькое окошко из пластика, через которое внутрь должен был поступать воздух. В ящике была вода и еда. Все выглядело продуманным, но только на первый взгляд. На деле конструкция оказалась крайне ненадежной: лампа погасла уже через несколько часов, вентилирование работало плохо, а пластиковые трубы рисковали засориться в любой момент от рыхлой земли.

И пока ФБР устанавливала личность преступников, Барбара лежала в полной темноте под землей.

"Наряжала новогоднюю елку и упаковывала подарки"

Ошибку полиции нужно было исправлять немедленно. Отец Барбары выступил с официальным заявлением, умоляя похитителей поверить, что он не предавал их. Он просил дать ему второй шанс. Это обращение прозвучало в газетах и на телевидении.

Вечером злоумышленники позвонили ему и указали новое место. Там Мэкл передал деньги во второй раз, теперь уже без лишних свидетелей и оперативников. Утром в ФБР поступил анонимный звонок: мужчина сообщил примерное местоположение могилы.

Агенты прочесывали лес несколько часов. Ветки, сухие листья, мокрая земля — все скрывало следы. И вдруг один из сотрудников заметил торчащий из-под земли кусок пластиковой трубы. Люди кинулись копать. Сначала показалась крышка ящика, потом звук слабого стука. Когда крышку открыли, Барбара лежала неподвижно, изможденная, но живая.

© Getty Images / Bettmann Место "погребения" Барбары Мэкл © Getty Images / Bettmann Место "погребения" Барбары Мэкл

Она провела под землей 83 часа, около трех с половиной дней в кромешной темноте, почти без воздуха, воды и в страхе. Она писала в книге, что ее спасло воображение: мол, представляла, как наряжает с матерью елку, как упаковывает подарки, как возвращается домой.

Арест, суд и удивительные судьбы преступников

Крист, пытаясь бежать, купил катер за те самые двадцатидолларовые купюры, которыми был выплачен выкуп. Продавец сообщил в полицию, и беглеца задержали. Его сообщницу поймали позже. Она стала первой женщиной, внесенной в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.

Крист получил пожизненный срок, но спустя десять лет вышел по УДО. Он пытался стать врачом, но прошлое преследовало и не давало шанса наладить жизнь. Позже его поймали на перевозке наркотиков и нелегальных мигрантов. После 2010 года его след теряется.

© Fotolia / ViewApart Заключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото © Fotolia / ViewApart Заключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото

Рут Айзманн-Шиер получила семь лет, но вышла уже через четыре. Вернулась в Гондурас, вышла замуж, завела четверых детей и исчезла из публичного пространства.