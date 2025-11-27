Рейтинг@Mail.ru
"Пела в гробу": дочь миллионера похоронили заживо — как она спаслась?
15:30 27.11.2025
"Пела в гробу": дочь миллионера похоронили заживо — как она спаслась?
"Пела в гробу": дочь миллионера похоронили заживо — как она спаслась?
"Пела в гробу": дочь миллионера похоронили заживо — как она спаслась?
В прошлом веке в США случилось не самое обычное происшествие. Это стало историей о силе характера, смекалке, драматической борьбе ФБР со временем и о... РИА Новости, 27.11.2025
"Пела в гробу": дочь миллионера похоронили заживо — как она спаслась?

Барбара Мэкл
Барбара Мэкл
© Getty Images / Bettmann
Барбара Мэкл
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В прошлом веке в США случилось не самое обычное происшествие. Это стало историей о силе характера, смекалке, драматической борьбе ФБР со временем и о преступниках, совершивших одновременно дерзкое и абсурдно неуклюжее преступление. Что помогло молодой дочери миллионера выбраться в прямом смысле из могилы?

Хватило на несколько часов

В декабре 1968 года американцы готовились к Рождеству, новогодние витрины уже сверкали огнями. Именно тогда страну потрясла история, казавшаяся слишком невероятной даже для криминальной хроники тех лет.
Рождество
Рождество
© Fotolia / Konstiantyn
Рождество
Двадцатилетняя студентка Барбара Джейн Мэкл, дочь уважаемого и богатого бизнесмена из Майами, оказалась жертвой похищения, которому по жестокости и дерзости не было аналогов. Девушку засунули в специально изготовленный гроб, снабженный аккумуляторной лампой, вентилятором, водой и едой, после чего закопали в лесу.
Злоумышленники рассчитывали на выкуп и верили, что их "инженерное изобретение" позволит жертве прожить под землей несколько дней. Но их план оказался куда менее надежным, чем они думали: уже через несколько часов в погребенном ящике погас свет.

Жизнь Барбары Мэкл до кошмара

Барбара родилась в обеспеченной семье Роберта Мэкла — одного из основателей успешной строительной компании. Девочку воспитывали строго. Сам Роберт Мэкл знал будущего президента Ричарда Никсона, и круг общения семьи был по-настоящему влиятельным.
Президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер
Президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер
© AP Photo / Harvey George
Президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер
Барбара училась в Университете Эмори, одном из самых знаменитых учебных заведений Атланты. Накануне Рождества кампус охватила эпидемия гонконгского гриппа — одного из самых губительных вирусов того времени. Девушка заболела так сильно, что ее мать Джейн поспешила приехать во Флориду, чтобы забрать дочь из общежития и поселить в тихом мотеле неподалеку от университета. Они планировали провести там несколько дней, пока девушка не поправится.

Жуткая ночь и похищение

События разворачивались глубокой ночью 17 декабря. В дверь их номера постучал мужчина в форме полицейского. Он заявил, что друг Барбары попал в аварию и просит ее приехать. Мать не заподозрила подвоха, тем более что мужчина назвал марку и номер автомобиля приятеля дочери, что было убедительно. Но как только мать Барбары открыла дверь, мужчина направил ружье на женщин, а затем похититель усыпил Джейн хлороформом. Оказалось, что злоумышленник действовал с помощницей, которая помогла скрутить и увезти Барбару.
Американский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский
Проснувшись на рассвете, мать Барбары вызвала полицию, а друг девушки, который якобы попал в аварию, сразу заявил, что с ним все в порядке. Стало очевидно: злоумышленники искусно инсценировали историю, зная личные детали жизни Барбары.
Вскоре после похищения в доме Мэклов раздался звонок. Похитители потребовали заплатить 500 тысяч долларов — огромную по тем временам сумму. Они оставили на участке семьи мензурку с запиской, в которой заявили, что девушка находится под землей, в ящике с запасами на пять дней. Если отец не выполнит условия, Барбара умрет.
Конверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Конверт с долларовыми купюрами
На следующий день в газете Miami Herald появилось послание, которое должен был увидеть похититель: "Любимая, пожалуйста, возвращайся домой. Мы оплатим все расходы". Это было доказательство готовности Мэкла играть по их правилам.
Вскоре преступники назначили место передачи денег. Роберт приехал туда один, как и требовали преступники, оставил чемодан с деньгами, после чего уехал. Но вмешательство местной полиции, действовавшей несогласованно с ФБР, сорвало операцию. Похититель, заметив засаду, убежал вместе с сообщницей, оставив свое авто.
Этот провал мог стоить Барбаре жизни.

Роковые ошибки преступников

Оставленный автомобиль оказался настоящим подарком для следствия. В бардачке нашли документы и фотографии, благодаря которым личности похитителей раскрылись почти мгновенно. Ими оказались 23-летний Гэри Стивен Крист и его возлюбленная 26-летняя студентка Рут Айзманн-Шиер.
Гэри Крист
Гэри Крист
© Getty Images / Bettmann
Гэри Крист
Крист был не просто преступником, а самопровозглашенным гением криминала. Он сбежал из тюрьмы, много лет жил мелкими и крупными кражами, угоном машин и мошенничеством. Мечтал он о большем — провернуть преступление, которое принесло бы ему богатство, славу и подтверждение собственной криминальной гениальности. Он тщательно выбирал жертву, изучал газеты и светскую хронику и, увидев фамилию Мэкл, решил, что это идеальная кандидатура.
В итоге он изготовил странную конструкцию — гроб из фанеры, обшитый стекловатой. Внутрь установил аккумуляторную лампу, вентилятор, гидроизоляцию и даже маленькое окошко из пластика, через которое внутрь должен был поступать воздух. В ящике была вода и еда. Все выглядело продуманным, но только на первый взгляд. На деле конструкция оказалась крайне ненадежной: лампа погасла уже через несколько часов, вентилирование работало плохо, а пластиковые трубы рисковали засориться в любой момент от рыхлой земли.
Гробы
Гробы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Гробы
И пока ФБР устанавливала личность преступников, Барбара лежала в полной темноте под землей.

"Наряжала новогоднюю елку и упаковывала подарки"

Ошибку полиции нужно было исправлять немедленно. Отец Барбары выступил с официальным заявлением, умоляя похитителей поверить, что он не предавал их. Он просил дать ему второй шанс. Это обращение прозвучало в газетах и на телевидении.
Вечером злоумышленники позвонили ему и указали новое место. Там Мэкл передал деньги во второй раз, теперь уже без лишних свидетелей и оперативников. Утром в ФБР поступил анонимный звонок: мужчина сообщил примерное местоположение могилы.
Агенты прочесывали лес несколько часов. Ветки, сухие листья, мокрая земля — все скрывало следы. И вдруг один из сотрудников заметил торчащий из-под земли кусок пластиковой трубы. Люди кинулись копать. Сначала показалась крышка ящика, потом звук слабого стука. Когда крышку открыли, Барбара лежала неподвижно, изможденная, но живая.
Место "погребения" Барбары Мэкл
Место "погребения" Барбары Мэкл
© Getty Images / Bettmann
Место "погребения" Барбары Мэкл
Она провела под землей 83 часа, около трех с половиной дней в кромешной темноте, почти без воздуха, воды и в страхе. Она писала в книге, что ее спасло воображение: мол, представляла, как наряжает с матерью елку, как упаковывает подарки, как возвращается домой.

Арест, суд и удивительные судьбы преступников

Крист, пытаясь бежать, купил катер за те самые двадцатидолларовые купюры, которыми был выплачен выкуп. Продавец сообщил в полицию, и беглеца задержали. Его сообщницу поймали позже. Она стала первой женщиной, внесенной в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.
Крист получил пожизненный срок, но спустя десять лет вышел по УДО. Он пытался стать врачом, но прошлое преследовало и не давало шанса наладить жизнь. Позже его поймали на перевозке наркотиков и нелегальных мигрантов. После 2010 года его след теряется.
Заключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото
Заключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото
© Fotolia / ViewApart
Заключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото
Рут Айзманн-Шиер получила семь лет, но вышла уже через четыре. Вернулась в Гондурас, вышла замуж, завела четверых детей и исчезла из публичного пространства.
Барбара долго приходила в себя, но пережитое не сломило ее. Она вышла замуж и была счастлива в браке. Ее история стала частью американской криминалистики, психологических исследований и даже учебников ФБР.
 
 
 
