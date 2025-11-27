https://ria.ru/20251127/sotskontrakt-2057966978.html
Свыше 2 тысяч жителей Кузбасса начали бизнес с помощью соцконтракта
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. С начала года в Кемеровской области заключено более 4,5 тысячи социальных контрактов, направленных на развитие предпринимательства. благодаря этой мере свыше 2 тысяч жителей Кузбасса уже начали собственное дело, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что программа реализуется в рамках национального проекта "Семья" по инициативе президента России Владимира Путина.
Участники программы с низкими доходами могут получить до 350 тысяч рублей на развитие собственного дела, дополнительное образование или другие цели. Для этого необходимо предоставить бизнес-план.
Например, Мария Чулкова из города Юрга использовала эти средства, чтобы открыть барбершоп. Всего в этом году социальные контракты в Юрге оформили 49 человек. Фермер Семен Каребин из Тяжина на эти деньги купил джерсейскую корову для производства сыра. В Тяжинском округе с начала года соцконтракт подписали 166 человек.
Программа действует с 2021 года. За это время в регионе заключили уже более 28 тысяч соцконтрактов. Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.