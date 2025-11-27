Рейтинг@Mail.ru
Свыше 2 тысяч жителей Кузбасса начали бизнес с помощью соцконтракта - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
11:53 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/sotskontrakt-2057966978.html
Свыше 2 тысяч жителей Кузбасса начали бизнес с помощью соцконтракта
Свыше 2 тысяч жителей Кузбасса начали бизнес с помощью соцконтракта - РИА Новости, 27.11.2025
Свыше 2 тысяч жителей Кузбасса начали бизнес с помощью соцконтракта
С начала года в Кемеровской области заключено более 4,5 тысячи социальных контрактов, направленных на развитие предпринимательства. благодаря этой мере свыше 2... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:53:00+03:00
2025-11-27T11:53:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958816128_0:167:3077:1898_1920x0_80_0_0_e8199f053b36b63c8341e060726414b8.jpg
https://ria.ru/20251126/msb--2057819712.html
https://ria.ru/20251127/podmoskove-2057962832.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958816128_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_9fe910b08d51f99b5755881d649a7602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Свыше 2 тысяч жителей Кузбасса начали бизнес с помощью соцконтракта

Более 2 тыс жителей Кемеровской области начали свое дело с помощью соцконтракта

© Сергей МамонтовКузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово
Кузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Сергей Мамонтов
Кузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. С начала года в Кемеровской области заключено более 4,5 тысячи социальных контрактов, направленных на развитие предпринимательства. благодаря этой мере свыше 2 тысяч жителей Кузбасса уже начали собственное дело, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что программа реализуется в рамках национального проекта "Семья" по инициативе президента России Владимира Путина.
Мужчина заполняет бумаги - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Число субъектов МСП в Пермском крае выросло на 3,8 тысячи за год
26 ноября, 19:04
Участники программы с низкими доходами могут получить до 350 тысяч рублей на развитие собственного дела, дополнительное образование или другие цели. Для этого необходимо предоставить бизнес-план.
Например, Мария Чулкова из города Юрга использовала эти средства, чтобы открыть барбершоп. Всего в этом году социальные контракты в Юрге оформили 49 человек. Фермер Семен Каребин из Тяжина на эти деньги купил джерсейскую корову для производства сыра. В Тяжинском округе с начала года соцконтракт подписали 166 человек.
Программа действует с 2021 года. За это время в регионе заключили уже более 28 тысяч соцконтрактов. Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
Предприниматель работает с документами - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу для представителей МСП
Вчера, 11:48
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала