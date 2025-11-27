Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" и "Зенит" назвали составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России
Футбол
Футбол
 
20:04 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/sostavy-2058190138.html
"Динамо" и "Зенит" назвали составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России
"Динамо" и "Зенит" назвали составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Динамо" и "Зенит" назвали составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России
Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T20:04:00+03:00
2025-11-27T20:04:00+03:00
футбол
спорт
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058189994_0:0:2235:1257_1920x0_80_0_0_8dfc3138ee8e345e715b5047c6b014e1.jpg
/20251126/dinamo-2057657904.html
спорт, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Кубок России по футболу
"Динамо" и "Зенит" назвали составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России

"Динамо" и "Зенит" опубликовали составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России

Футбол. Кубок России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва)
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Динамо (Москва)
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча пройдет в четверг на домашнем стадионе "Динамо" в Москве и начнется в 20:30 мск. В первом матче столичный клуб добился выездной победы со счетом 3:1.
С первых минут за "Динамо" сыграют Андрей Лунев (вратарь), Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Максим Осипенко, Хуан Касерес, Дмитрий Скопинцев, Бителло, Даниил Фомин (капитан), Рубенс Диас, Иван Сергеев, Константин Тюкавин.
Стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Евгений Латышонок (вратарь), Нуралы Алип, Нино, Юрий Горшков, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос (капитан), Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Луис Энрике, Жерсон, Педро.
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Семин призвал "Динамо" довериться Гусеву
26 ноября, 12:13
26 ноября, 12:13
 
Матч-центр
 
