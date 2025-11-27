"Динамо" и "Зенит" назвали составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча пройдет в четверг на домашнем стадионе "Динамо" в Москве и начнется в 20:30 мск. В первом матче столичный клуб добился выездной победы со счетом 3:1.