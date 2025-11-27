https://ria.ru/20251127/sochi-2057965537.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 27.11.2025
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.11.2025
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные органичения на полеты в аэропорту Сочи