В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
10:59 27.11.2025 (обновлено: 11:51 27.11.2025)
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.11.2025
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 10 самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - говорится в сообщении.
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
