В Молдавии продолжит существовать русская культура, заявил Швыдкой - РИА Новости, 27.11.2025
05:47 27.11.2025
В Молдавии продолжит существовать русская культура, заявил Швыдкой
в мире
россия
молдавия
кишинев
михаил швыдкой
дмитрий песков
майя санду
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
молдавия
кишинев
В Молдавии продолжит существовать русская культура, заявил Швыдкой

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
КАИР, 27 ноя - РИА Новости. Возможное закрытие Русского дома в Кишиневе выглядит бесплодным шагом, русская культура существует в Молдавии на протяжении столетий и продолжит существовать, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Я думаю, что напрасно молдавское руководство идет таким путем, который доказал свою бесперспективность. Закрытие Русского дома ни к чему не приведет. Русская культура существует в Молдавии на протяжении столетий и будет продолжать существовать", - сказал Швыдкой в кулуарах пресс-конференции, состоявшейся в среду в посольстве России в Египте.
Он подчеркнул, что закрытие Русского дома в Кишиневе представляется бесплодным шагом.
"Можно сносить, как это делают на Украине, памятники Пушкину, но никто все равно не отменит интерес украинского народа к русской культуре, который будет сохраняться веками", - добавил Швыдкой.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
