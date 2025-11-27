В Молдавии продолжит существовать русская культура, заявил Швыдкой

КАИР, 27 ноя - РИА Новости. Возможное закрытие Русского дома в Кишиневе выглядит бесплодным шагом, русская культура существует в Молдавии на протяжении столетий и продолжит существовать, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я думаю, что напрасно молдавское руководство идет таким путем, который доказал свою бесперспективность. Закрытие Русского дома ни к чему не приведет. Русская культура существует в Молдавии на протяжении столетий и будет продолжать существовать", - сказал Швыдкой в кулуарах пресс-конференции, состоявшейся в среду в посольстве России в Египте.

Он подчеркнул, что закрытие Русского дома в Кишиневе представляется бесплодным шагом.

« "Можно сносить, как это делают на Украине, памятники Пушкину, но никто все равно не отменит интерес украинского народа к русской культуре, который будет сохраняться веками", - добавил Швыдкой.

Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.