Рейтинг@Mail.ru
Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия Шолохова - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/sholohov-2058145505.html
Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия Шолохова
Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия Шолохова - РИА Новости, 27.11.2025
Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия Шолохова
Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия со дня рождения писателя Михаила Шолохова, которое отметят в мае 2030 года, сообщается на... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:11:00+03:00
2025-11-27T18:11:00+03:00
общество
россия
ростовская область
михаил шолохов
татьяна голикова
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23034/58/230345868_0:551:2059:1709_1920x0_80_0_0_7fb3e81a3af5bc3e4e23bef28e563319.jpg
https://ria.ru/20250524/sholokhov-2018450681.html
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23034/58/230345868_0:229:2059:1773_1920x0_80_0_0_e16ed510a025618b721be08a046a37b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ростовская область, михаил шолохов, татьяна голикова, юрий слюсарь
Общество, Россия, Ростовская область, Михаил Шолохов, Татьяна Голикова, Юрий Слюсарь

Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия Шолохова

© РИА Новости / Александр Невежин | Перейти в медиабанкПисатель Михаил Шолохов
Писатель Михаил Шолохов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Александр Невежин
Перейти в медиабанк
Писатель Михаил Шолохов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия со дня рождения писателя Михаила Шолохова, которое отметят в мае 2030 года, сообщается на сайте правительства РФ.
По поручению президента РФ в феврале текущего года был создан оргкомитет по подготовке и проведению празднованию 125-летия со дня рождения Шолохова. Его возглавила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, в состав оргкомитета вошел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В четверг состоялось первое заседание оргкомитета.
"Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия со дня рождения выдающегося писателя и журналиста Михаила Александровича Шолохова. Это торжественные события, выставки, научные и культурно-просветительские мероприятия, презентации литературных проектов, создание аудио- и видеопродукции, а также реализация зарубежных проектов", - приводятся в сообщении слова Голиковой.
Она отметила, что особое внимание будет уделено сохранению объектов культурного наследия, связанных с жизнью и творчеством писателя. Ключевые проекты будут реализованы Государственным музеем-заповедником Шолохова "Тихий Дон". Основная часть мероприятий празднования запланирована на 2030 год.
"Это будет большой юбилей. На федеральном уровне создан оргкомитет. Президент это поддержал, нам надо максимально подготовиться к этому событию, продумать план мероприятий – такой, чтобы имя нашего прославленного земляка звучало по всей стране", - подчеркнул губернатор Ростовской области.
Писатель Михаил Шолохов - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Биография Михаила Шолохова
24 мая, 01:00
 
ОбществоРоссияРостовская областьМихаил ШолоховТатьяна ГоликоваЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала