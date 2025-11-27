Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия Шолохова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия со дня рождения писателя Михаила Шолохова, которое отметят в мае 2030 года, сообщается на сайте правительства РФ.

По поручению президента РФ в феврале текущего года был создан оргкомитет по подготовке и проведению празднованию 125-летия со дня рождения Шолохова. Его возглавила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, в состав оргкомитета вошел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В четверг состоялось первое заседание оргкомитета.

"Более 60 мероприятий запланировано в рамках празднования 125-летия со дня рождения выдающегося писателя и журналиста Михаила Александровича Шолохова. Это торжественные события, выставки, научные и культурно-просветительские мероприятия, презентации литературных проектов, создание аудио- и видеопродукции, а также реализация зарубежных проектов", - приводятся в сообщении слова Голиковой.

Она отметила, что особое внимание будет уделено сохранению объектов культурного наследия, связанных с жизнью и творчеством писателя. Ключевые проекты будут реализованы Государственным музеем-заповедником Шолохова "Тихий Дон". Основная часть мероприятий празднования запланирована на 2030 год.