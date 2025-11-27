Рейтинг@Mail.ru
В Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ
Краснодарский край
 
16:56 27.11.2025
В Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ
В Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ - РИА Новости, 27.11.2025
В Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ
В Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ, работы провели при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева,... РИА Новости, 27.11.2025
краснодарский край
армавир
краснодарский край
вениамин кондратьев
армавир, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Армавир, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

В Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ

КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. В Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ, работы провели при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона
"Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ. Учреждение 1989 года нуждалось в масштабной реконструкции. Теперь в обновленных классах будут обучаться 300 учеников", - говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Кубани план капремонта на 2025 год выполнили на 92%
26 ноября, 17:24
Отмечается, что работы провели при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На эти цели выделили свыше 22 миллиона рублей в рамках госпрограммы "Развитие культуры".
В здании обновили фасад, модернизовали системы отопления, водоснабжения и канализации, укрепили пути эвакуации, сообщает пресс-служба. Также заменили покрытие и двери, покрасили стены. Кроме того, возвели забор, соответствующий требованиям антитеррористической безопасности.
"Сегодня в Армавире после масштабного капитального ремонта открылась Специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей. 36 лет эта школа ждала капитального ремонта. Сегодня каждый ребенок, независимо от того, видит он мир глазами или сердцем, находит в ней свой язык творчества и силы", – рассказала журналистам министр культуры региона Виктория Лапина.
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Парковую территорию благоустроили по нацпроекту в Кущевском районе Кубани
26 ноября, 17:21
 
Краснодарский крайАрмавирКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Заголовок открываемого материала