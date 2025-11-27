КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. В Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ, работы провели при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона

"Армавире после капремонта открыли музыкальную школу для детей с ОВЗ. Учреждение 1989 года нуждалось в масштабной реконструкции. Теперь в обновленных классах будут обучаться 300 учеников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы провели при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На эти цели выделили свыше 22 миллиона рублей в рамках госпрограммы "Развитие культуры".

В здании обновили фасад, модернизовали системы отопления, водоснабжения и канализации, укрепили пути эвакуации, сообщает пресс-служба. Также заменили покрытие и двери, покрасили стены. Кроме того, возвели забор, соответствующий требованиям антитеррористической безопасности.