20:11 27.11.2025 (обновлено: 23:32 27.11.2025)
Умер заслуженный тренер России по плаванию Шалагин
Умер заслуженный тренер России по плаванию Шалагин
© Фото : соцсети ФВВСРДмитрий Шалагин
Дмитрий Шалагин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : соцсети ФВВСР
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин умер в возрасте 62 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации водных видов спорта России.
«
"Он долгое время боролся с болезнью, и она забрала его. Я успела с ним попрощаться и сказать главные слова: "Спасибо за все". Тренер отдает всего себя, он часто ставит свою жизнь на задний план, чтобы вырастить не своих детей. И многие качества во мне сейчас сформированы благодаря этому человеку. Он не нравился всем, но он всегда добивался своего, не сомневаясь, что он это сделает", - написала в своем Telegram-канале пловчиха Дарья Муллакаева, которую тренировал Шалагин.
В числе его воспитанников также Надежда Чемезова, Наталья Шалагина, Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина, Дарья Ступина.
