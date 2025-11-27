https://ria.ru/20251127/sezon-2058040663.html
Гут-Бехрами пропустит Олимпиаду в Италии
Гут-Бехрами пропустит Олимпиаду в Италии
Олимпийская чемпионка 2022 года швейцарка Лара Гут-Бехрами пропустит остаток сезона и Олимпийские игры 2026 года в Италии из-за разрыва передней крестообразной... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Гут-Бехрами пропустит Олимпиаду в Италии
Гут-Бехрами пропустит сезон и Олимпиаду в Италии из-за травмы