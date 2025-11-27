Гут-Бехрами пропустит Олимпиаду в Италии

Рейтинг@Mail.ru
14:29 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/sezon-2058040663.html
спорт, италия, милан, кортина-д'ампеццо, лыжные виды спорта
Спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Лыжные виды спорта
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛара Гут-Бехрами
Лара Гут-Бехрами - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Лара Гут-Бехрами . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2022 года швейцарка Лара Гут-Бехрами пропустит остаток сезона и Олимпийские игры 2026 года в Италии из-за разрыва передней крестообразной связки, сообщается на странице Кубка мира по горнолыжному спорту в социальной сети X.
Сезон-2025/26 Кубка мира стартовал 25 октября на австрийском курорте Зёльден и завершится 25 марта в норвежском Хафьеле. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Гут-Бехрами пропустит остаток сезона после разрыва передней крестообразной связки, который произошел во время тренировочного заезда в прошлый четверг в Коппер-Маунтин (США, штат Колорадо)", - отмечается в заявлении.
Гут-Бехрами 34 года. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в Пекине в супергиганте, где также завоевала бронзу в гигантском слаломе. Кроме того, в ее активе третье место в скоростном спуске на сочинских Играх 2014 года. Она имеет два титула чемпионки мира. Также она дважды побеждала в общем зачете Кубка мира.
Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России
Вчера, 12:51
 
Спорт Италия Милан Кортина-д'Ампеццо Лыжные виды спорта
 
