Число самозанятых в Астраханской области выросло в 17 раз с 2020 года

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. С 2020 года в Астраханской области число самозанятых выросло в 17 раз, превысив 84 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.

За последний год количество зарегистрированных самозанятых выросло почти на четверть, на 23,8%. Отмечается, что такой формат позволяет легально вести бизнес и получать поддержку по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Чаще всего самозанятые жители региона занимаются парикмахерскими и косметическими услугами, пассажирскими перевозками, строительством, торговлей собственной продукцией, а также маркетингом и рекламой.