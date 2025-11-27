Рейтинг@Mail.ru
Число самозанятых в Астраханской области выросло в 17 раз с 2020 года
19:34 27.11.2025
Число самозанятых в Астраханской области выросло в 17 раз с 2020 года
Число самозанятых в Астраханской области выросло в 17 раз с 2020 года
С 2020 года в Астраханской области число самозанятых выросло в 17 раз, превысив 84 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.11.2025
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , астраханская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Астраханская область
Число самозанятых в Астраханской области выросло в 17 раз с 2020 года

В Астраханской области количество самозанятых превысило 84 тысячи

© iStock.com / FG TradeБизнесмен во время работы за ноутбуком
Бизнесмен во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© iStock.com / FG Trade
Бизнесмен во время работы за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. С 2020 года в Астраханской области число самозанятых выросло в 17 раз, превысив 84 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
За последний год количество зарегистрированных самозанятых выросло почти на четверть, на 23,8%. Отмечается, что такой формат позволяет легально вести бизнес и получать поддержку по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Чаще всего самозанятые жители региона занимаются парикмахерскими и косметическими услугами, пассажирскими перевозками, строительством, торговлей собственной продукцией, а также маркетингом и рекламой.
Главные плюсы режима – простая регистрация через приложение "Мой налог", автоматический расчет налогов, а также отсутствие отчетности и необходимости использовать кассовый аппарат.
Молодой бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"
