Дубль Ружички принес "Спартаку" победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:46 27.11.2025 (обновлено: 23:12 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/ruzhichka-2058202534.html
Дубль Ружички принес "Спартаку" победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ
Дубль Ружички принес "Спартаку" победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Дубль Ружички принес "Спартаку" победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ
Московский "Спартак" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T21:46:00+03:00
2025-11-27T23:12:00+03:00
хоккей
спорт
спартак (москва)
автомобилист
адам ружичка
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038803876_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_2a44323cd220d0811a8c4da2c278a379.jpg
/20251127/avangard-2058181715.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, спартак (москва), автомобилист, адам ружичка, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Спартак (Москва), Автомобилист, Адам Ружичка, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дубль Ружички принес "Спартаку" победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

"Спартак" дома победил "Автомобилист" в матче КХЛ

Адам Ружичка
 Адам Ружичка - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Спартака" шайбы забросили Даниил Орлов (19-я минута) и Адам Ружичка (22, 58). У "Автомобилиста" отличился Стефан Да Коста (18), ассистировавший ему Рид Буше продлил свою результативную серию (3 гола + 3 передачи) до четырех встреч.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
27 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 1
Автомобилист
18:22 • Даниил Орлов
(Адам Ружичка, Никита Коростелев)
21:48 • Адам Ружичка
(Danil Pivchulin, Михаил Мальцев)
Адам Ружичка
17:56 • Стефан Да Коста
(Рид Буше, Анатолий Голышев)
Защитник екатеринбургской команды Ярослав Бусыгин сыграл 200-й матч в КХЛ. В качестве запасного вратаря на игру был заявлен экс-хоккеист "Баффало Сейбрз", "Колорадо Эвеланш" и "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев, он подписал контракт со "Спартаком" 25 ноября.
"Спартак", набрав 35 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 35 баллами располагается на четвертом месте на Востоке.
В следующем матче "Спартак" 29 ноября примет тольяттинскую "Ладу". "Автомобилист" в этот же день сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью".
В другом матче московский ЦСКА одержал победу над "Ладой" со счетом 4:2 (3:0, 0:0, 1:2).
ХоккейСпортХК Спартак (Москва)АвтомобилистАдам РужичкаКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
