Дубль Ружички принес "Спартаку" победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Спартака" шайбы забросили Даниил Орлов (19-я минута) и Адам Ружичка (22, 58). У "Автомобилиста" отличился Стефан Да Коста (18), ассистировавший ему Рид Буше продлил свою результативную серию (3 гола + 3 передачи) до четырех встреч.

Защитник екатеринбургской команды Ярослав Бусыгин сыграл 200-й матч в КХЛ. В качестве запасного вратаря на игру был заявлен экс-хоккеист "Баффало Сейбрз", "Колорадо Эвеланш" и "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев, он подписал контракт со "Спартаком" 25 ноября.

"Спартак", набрав 35 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 35 баллами располагается на четвертом месте на Востоке.

В следующем матче "Спартак" 29 ноября примет тольяттинскую "Ладу". "Автомобилист" в этот же день сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью".