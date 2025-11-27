Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Первый в России мультибрендовый центр белорусской техники открылся в Ростовской области, сообщает правительство региона.

"Сегодня, 27 ноября, в Ростовской области состоялось открытие мультибрендового центра "Белорусские машины". В церемонии приняли участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой и другие почетные гости", - говорится в сообщении.

Проект, реализованный Минским автомобильным заводом (МАЗ) на базе своего дочернего предприятия в Ростовской области "МАЗ-ЮГ", создает на юге России единую точку продаж, сервиса и поддержки техники ведущих производителей Белоруссии.

"Под крышей этого уникального мультибрендового центра, дочки "МАЗа", собрана известная своим качеством и конкурентоспособностью белорусская техника. Нам приятно, что из восьми центров, которые планируется открыть по всей России, первый появился в Ростовской области", - сказал Слюсарь. Он добавил, что в регионе большой рынок для этой техники.

Крутой, в свою очередь, поблагодарил руководство Ростовской области за поддержку проекта на всех этапах реализации.

"Ростовская область прочно вошла в топ-10 ключевых для нас партнеров. На сегодня ваш регион - один из самых успешных примеров нашего двустороннего сотрудничества, реализации совместных инициатив в рамках Союзного государства, пример того, как нужно организовать партнерство", - подчеркнул он.