Рейтинг@Mail.ru
Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
21:01 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/rostov-2058198268.html
Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области
Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области - РИА Новости, 27.11.2025
Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области
Первый в России мультибрендовый центр белорусской техники открылся в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:01:00+03:00
2025-11-27T21:01:00+03:00
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99979/40/999794047_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_4a364e8a2e19a4b755700a57781a09b0.jpg
https://ria.ru/20251127/kooperatsiya-2058194508.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99979/40/999794047_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_2e5ed696d5753f5419e67d6cf412f9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ростовская область
Первый в России центр белорусской техники открылся в Ростовской области

В Ростовской области открылся первый в России центр белорусской техники

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкРабота Минского автомобильного завода (МАЗ)
Работа Минского автомобильного завода (МАЗ) - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Работа Минского автомобильного завода (МАЗ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Первый в России мультибрендовый центр белорусской техники открылся в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 27 ноября, в Ростовской области состоялось открытие мультибрендового центра "Белорусские машины". В церемонии приняли участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой и другие почетные гости", - говорится в сообщении.
Проект, реализованный Минским автомобильным заводом (МАЗ) на базе своего дочернего предприятия в Ростовской области "МАЗ-ЮГ", создает на юге России единую точку продаж, сервиса и поддержки техники ведущих производителей Белоруссии.
"Под крышей этого уникального мультибрендового центра, дочки "МАЗа", собрана известная своим качеством и конкурентоспособностью белорусская техника. Нам приятно, что из восьми центров, которые планируется открыть по всей России, первый появился в Ростовской области", - сказал Слюсарь. Он добавил, что в регионе большой рынок для этой техники.
Крутой, в свою очередь, поблагодарил руководство Ростовской области за поддержку проекта на всех этапах реализации.
"Ростовская область прочно вошла в топ-10 ключевых для нас партнеров. На сегодня ваш регион - один из самых успешных примеров нашего двустороннего сотрудничества, реализации совместных инициатив в рамках Союзного государства, пример того, как нужно организовать партнерство", - подчеркнул он.
Новый центр - это современный сервисно-сбытовой кластер, в который входят демонстрационные площадки для тест-драйвов, многопостовой сервисный цех, склад и магазин оригинальных запчастей. Здесь представлена техника девяти ведущих белорусских брендов: МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Амкодор" и других. Центр станет ключевым звеном для развития дилерской сети, повышения качества сервиса и упрощения доступа российских потребителей к белорусской технике.
Заседание совета содружества Донбасс - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Регионы содружества "Донбасс" укрепили промышленную кооперацию
Вчера, 20:32
 
Ростовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала