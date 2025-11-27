https://ria.ru/20251127/rossiya-2058086946.html
"Безумные элиты". На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Европейские элиты стремятся воевать с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
россия
нато
евросоюз
россия
В мире, Россия, НАТО, Евросоюз
