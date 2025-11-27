Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что Европа задумала в отношении России - РИА Новости, 27.11.2025
14:13 27.11.2025
На Западе рассказали, что Европа задумала в отношении России
На Западе рассказали, что Европа задумала в отношении России
ЕС согласен на возвращение России в G8 ради сохранения влияния в мире, пишет доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф в Unherd. "Поскольку... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
На Западе рассказали, что Европа задумала в отношении России

UnHerd: ЕС согласен на возвращение России в G8 ради сохранения влияния

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. ЕС согласен на возвращение России в G8 ради сохранения влияния в мире, пишет доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф в Unherd.

"Поскольку “старый” Запад затерялся в составе “Двадцатки”, перезапуск “Восьмерки” — один из способов [для Европы] сохранить свой международный авторитет и одновременно ослабить перспективу создания оси Москва — Вашингтон", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На Западе раскрыли, какой "удар" Мерц подготовил России
Вчера, 10:31
В статье отмечается, что инструменты, с помощью которых Европа поддерживала свою гегемонию, понемногу утрачивают смысл.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в "Большую восьмерку".

В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее называл "очень глупым" решение исключить Россию из G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в мае отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече
Вчера, 08:30
 
