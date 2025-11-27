СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл пытался убедить ЕС в важности скорого конца конфликта на Украине, пишет New York Times.
Он аргументировал это способностью России производить большое число дальнобойных ракет, при чем в таком объеме, что несмотря на их активное применение, у нее получается и запасать их, говорится в материале.
"По словам чиновников, намек ясен: урегулирование необходимо как можно скорее..." — говорится в публикации.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений. По одной версии, ЕС среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
