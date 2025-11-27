Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 27.11.2025 (обновлено: 09:15 27.11.2025)
СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече
СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече - РИА Новости, 27.11.2025
СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече
Министр армии США Дэниел Дрисколл пытался убедить ЕС в важности скорого конца конфликта на Украине, пишет New York Times. Он аргументировал это способностью... РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
евросоюз
Новости
в мире, сша, украина, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Евросоюз
СМИ раскрыли, что сказал Дрисколл Европе о России на закрытой встрече

NYT: Дрисколл убеждал ЕС ускорить урегулирование на Украине из-за мощи России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл пытался убедить ЕС в важности скорого конца конфликта на Украине, пишет New York Times.

Он аргументировал это способностью России производить большое число дальнобойных ракет, при чем в таком объеме, что несмотря на их активное применение, у нее получается и запасать их, говорится в материале.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Каллас сделала странное заявление из-за ситуации на фронте
Вчера, 09:15
"По словам чиновников, намек ясен: урегулирование необходимо как можно скорее..." — говорится в публикации.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений. По одной версии, ЕС среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Британия не заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Келин
26 ноября, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияЕвросоюз
 
 
