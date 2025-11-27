Рейтинг@Mail.ru
Россия ознакомилась с изначальным планом США по Украине, заявил Путин
17:15 27.11.2025 (обновлено: 18:24 27.11.2025)
Россия ознакомилась с изначальным планом США по Украине, заявил Путин
Россия ознакомилась с изначальным планом США по украинскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Россия ознакомилась с изначальным планом США по Украине, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия ознакомилась с изначальным планом США по украинскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, я уже говорил много раз этот счёт, мы перед моим визитом в США, перед визитом на Аляску, обсуждали это с американскими переговорщиками. И после этого возник вот тот перечень возможных договорённостей из 28 пунктов. И, как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
