Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, заявил Путин
16:32 27.11.2025
Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, заявил Путин
Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, заявил Путин
Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, в республике открываются русскоязычные школы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, заявил Путин

Путин: Москва помогает Бишкеку в изучении русского языка

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Москва помогает Бишкеку в области изучения русского языка, в республике открываются русскоязычные школы, заявил президент России Владимир Путин.
"Как вы знаете тоже, мы помогаем киргизскому руководству развивать изучение русского языка, здесь и школы будем открывать, и в области высшего образования будем работать", - сказал Путин журналистам.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Россия ценит официальный статус русского языка в Киргизии, заявил Путин
Заголовок открываемого материала