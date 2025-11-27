Рейтинг@Mail.ru
Россия должна удовлетворять свои потребности в сфере ОПК, заявил Путин
16:28 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/rossija-2058085717.html
Россия должна удовлетворять свои потребности в сфере ОПК, заявил Путин
экономика
россия
бишкек
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
россия
бишкек
киргизия
экономика, россия, бишкек, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб
Экономика, Россия, Бишкек, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере оборонной промышленности в условиях СВО, заявил президент России Владимир Путин.
"В условиях проведения специальной военной операции по каким-то компонентам у нас возможности сейчас невелики, то есть они велики, но мы должны удовлетворять свои потребности по отдельным направлениям. Мы полностью это делаем. Я не считаю, что наши производственные мощности (в сфере оборонной промышленности - ред.) переразмерены, но все же мы не только удовлетворяем свои потребности и даже на экспорт поставляем" , - сказал Путин журналистам.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
