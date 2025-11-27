Россия должна удовлетворять свои потребности в сфере ОПК, заявил Путин

"В условиях проведения специальной военной операции по каким-то компонентам у нас возможности сейчас невелики, то есть они велики, но мы должны удовлетворять свои потребности по отдельным направлениям. Мы полностью это делаем. Я не считаю, что наши производственные мощности (в сфере оборонной промышленности - ред.) переразмерены, но все же мы не только удовлетворяем свои потребности и даже на экспорт поставляем" , - сказал Путин журналистам.