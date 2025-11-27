https://ria.ru/20251127/rossija-2058085717.html
Россия должна удовлетворять свои потребности в сфере ОПК, заявил Путин
Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере оборонной промышленности в условиях СВО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере оборонной промышленности в условиях СВО, заявил президент России Владимир Путин.
"В условиях проведения специальной военной операции по каким-то компонентам у нас возможности сейчас невелики, то есть они велики, но мы должны удовлетворять свои потребности по отдельным направлениям. Мы полностью это делаем. Я не считаю, что наши производственные мощности (в сфере оборонной промышленности - ред.) переразмерены, но все же мы не только удовлетворяем свои потребности и даже на экспорт поставляем" , - сказал Путин журналистам.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.