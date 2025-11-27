https://ria.ru/20251127/rossija-2058073856.html
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров - РИА Новости, 27.11.2025
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров
Россия признательна Турции за готовность предоставить свою площадку для переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:01:00+03:00
2025-11-27T16:01:00+03:00
2025-11-27T16:03:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
мария захарова
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251127/turtsija-2058030148.html
россия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, украина, мария захарова, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, Украина, Мария Захарова, Реджеп Тайип Эрдоган
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров
МИД: Россия признательна Турции за готовность предоставить место для переговоров