МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров
16:01 27.11.2025 (обновлено: 16:03 27.11.2025)
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров
Россия признательна Турции за готовность предоставить свою площадку для переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2025
МИД поблагодарил Турцию за готовность предоставить площадку для переговоров

Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия признательна Турции за готовность предоставить свою площадку для переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что прямые переговоры по Украине могут пройти в Стамбуле, Турция поддерживает для этого контакты с Россией.
"Мы всегда выражаем признательность, в данном случае, мы признательны турецкой стороне за гостеприимство, готовность предоставить свою площадку для российско-украинских переговоров. От этого формата мы не отказывались, это сделал киевский режим. Напомню, он с июля поставил переговоры на паузу, не ответил на наши конкретные предложения, в том числе о создании трех рабочих групп по военным, политическим, гуманитарным вопросам, о повышении уровня делегаций они тоже не ответили ничего", - сказала Захарова на брифинге.
